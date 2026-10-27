Биологи-эволюционисты из Университета Аризоны (США) исследовали, почему один и тот же цвет в природе может выполнять различные функции. Например, он может привлекать внимание противоположного пола у одних видов и отпугивать хищников у других.

Так, птичка красный кардинал с ярким малиновым оперением привлекает самок, чтобы установить контакт. В то же время, такой же окрас у земляничной ядовитой лягушки служит предупреждением для хищников, чтобы они держались подальше и не получили смертельную дозу токсина. Зоологи долгое время задавались вопросом, почему цвета в природе имеют такие разные значения.

Два биолога предположили, что эволюция определила эти функции. Они изучили 1824 вида наземных позвоночных, классифицировали их и выявили закономерность. Оказалось, что использование яркого цвета зависело от образа жизни предков животных — дневного или ночного.

Яркий окрас был полезен в дневное время для привлечения потенциальных партнеров. Хотя он также мог сделать животное более заметной целью для хищников, размножение оказалось важнее, чем риск быть съеденным. В большинстве случаев яркие окрасы наблюдаются у самцов, тогда как самки имеют более тусклый цвет, что помогает им прятаться и выживать.

Для ночных видов, активных в темноте, яркий окрас не нужен для спаривания, так как его не видно. Большинство из них не различают цвета. Однако, когда ночная змея спит на солнце, ее окрас может служить отпугивающим сигналом для хищников, а не для сородичей.

В исследовании анализировались красный, оранжевый, желтый, фиолетовый и синий цвета. Выяснили, что все окрасы, кроме синего, использовались как сигналы привлекательности или предупреждения. Синий цвет чаще ассоциировался со спариванием и поиском партнера.