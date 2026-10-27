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Тюлени и их чувство ритма: удивительное открытие 0 53

В мире животных
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюлень

Исследование, проведенное командой ученых из Института психолингвистики Общества Макса Планка и Центра по выхаживанию тюленей, показало, что молодые тюлени способны различать разные ритмы без предварительной тренировки. Результаты опубликованы в журнале Biology Letters.

 

Тюлени известны своей музыкальностью — эти животные издают множество вокальных "фраз" и способны учиться новым "песням". Исследователи решили проверить, есть ли у них ритмические способности. Для этого были созданы различные тюленьи вокализации с отличающимися ритмами, которые проигрывали двадцати молодым тюленям в реабилитационном центре перед их выпуском в море.

Ученые наблюдали, как часто животные поворачивают голову, чтобы взглянуть на источник звука, находившийся за их спиной. Как показали эксперименты на человеческих младенцах, такое поведение указывает на интерес тюленя (или ребенка) к слышимому.

Выяснилось, что годовалые тюлени, без предварительной тренировки или вознаграждения, способны уверенно различать регулярные (как звук метронома) и нерегулярные (аритмичные) звуковые последовательности, а также вокализации с короткими и длинными нотами, с быстрым и медленным темпом.

Ученые предполагают, что чувство ритма у тюленей связано с их врожденной музыкальностью, как и у человека. Ритм, музыкальность и речь тесно взаимосвязаны. Тюлени, как и люди и певчие птицы, от природы способны обучаться новым мелодиям, и такая особенность не обнаружена ни у каких других млекопитающих или живых существ.

Как объяснила один из авторов исследования Лаура Верга, даже нашим ближайшим родственникам, нечеловекообразным приматам, требуется длительное обучение, чтобы начать реагировать на ритм. И даже после тренинга их ритмические способности остаются на низком уровне.

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