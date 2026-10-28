У всех есть предпочтения в еде, и домашние любимцы не исключение.

Однако не все продукты, которые предлагают своим питомцам заботливые хозяева, полезны для их здоровья.

Что же стоит давать животным, а от чего лучше воздержаться? Эксперты выделили несколько важных правил.

Первое правило

Питомцев с весом менее 5 кг и животных с ослабленным иммунитетом нельзя кормить сырым мясом. Это может привести к воспалению поджелудочной железы, а также тонкой и толстой кишки. Если животное получит сырую печень, это может вызвать жидкий стул. Поэтому перед тем как кормить питомца мясом и субпродуктами, рекомендуется проводить термообработку. Крупные собаки могут безопасно есть сырое мясо.

Второе правило

Не следует давать солёные, копчёные и вяленые продукты, а также пряности, так как это может вызвать гастрит.

Третье правило

Не рекомендуется смешивать разные корма. Желудок привыкает к определённому типу корма и начинает вырабатывать ферменты для его переваривания. Резкая смена рациона может привести к проблемам с пищеварением. Если вы кормите животное специальным кормом, обычную пищу можно давать лишь как лакомство.

Странные предпочтения

Животные не понимают, что вредно, а что нет. Поэтому не стоит удивляться, если кошка ест конфеты, а собака жует морковь. Нехватка витаминов здесь не при чем. Если не контролировать рацион питомца, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Еда для кошек

Молоко следует давать с осторожностью, так как многие взрослые кошки плохо переносят лактозу, что может вызвать диарею. Кефир или сметану можно давать не чаще двух раз в неделю. Рыбу следует кормить только морской, предварительно отварив и удалив косточки и внутренние органы.

Опасная пища для собак

Сладости могут вызвать у собак проблемы с кишечником, аллергию, отит и конъюнктивит. Изюм и виноград могут привести к дерматиту, а сдобная выпечка — к газообразованию. Можно кормить пресными лепёшками и не очень свежим хлебом. Цитрусовые могут вызвать аллергию, а морковь и болгарский перец негативно влияют на желудок.

Вегетарианство

Некоторые хозяева, отказавшись от мяса, пытаются отучить от него своих животных, что крайне вредно. 70% рациона хищников должен составлять белок. Также не следует кормить питомцев остатками с праздничного стола — это может негативно сказаться на их здоровье.

Никогда не кормите своих любимцев продуктами, которые могут навредить их здоровью, даже если это выглядит мило. Всегда помните о возможных последствиях для их здоровья.