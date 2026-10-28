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Как феникс из пепла: биологи раскрыли тайну «бессмертной медузы» 0 103

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как феникс из пепла: биологи раскрыли тайну «бессмертной медузы»

Речь идет о крошечной медузе Turritopsis dohrnii, которую называют «бессмертной» из-за ее уникального жизненного цикла.

 

Медузы начинают свою жизнь с оплодотворенного яйца, из которого развивается личинка-планула. Эта личинка прикрепляется к морскому дну и образует колонию полипов, которые являются генетическими клонами. Полипы растут и от них отпочковываются медузы, которые свободно плавают в океане, размножаются и в конечном итоге умирают.

Однако медузы вида Turritopsis dohrnii, достигнув зрелости, не умирают. Они опускаются на дно океана и возвращаются к стадии полипов, от которых вновь отпочковываются «омоложенные» медузы, генетически идентичные своим предшественницам. Этот жизненный цикл может продолжаться бесконечно, что делает Turritopsis dohrnii биологически бессмертными.

Ученым до сих пор неясно, почему у Turritopsis dohrnii развилась способность «восставать из пепла» и на чем она основана. Биологи из Университета Овьедо (Испания) в своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, приблизились к ответу на этот вопрос, выявив гены, благодаря которым Turritopsis dohrnii может оставаться «вечно молодой».

Исследования показали, что у «бессмертной медузы» в два раза больше генов, отвечающих за «починку» поврежденной клеточной ДНК, клеточную репликацию и защиту от разрушительных молекулярных процессов, связанных со старением.

В частности, благодаря уникальному геному, у Turritopsis dohrnii не укорачиваются теломеры — концевые участки хромосом, которые называют «счетчиками старения», так как они становятся короче с каждым делением клетки.

Изучение «бессмертной медузы» может привести к прорыву в борьбе с человеческим старением и связанными с ним тяжелыми заболеваниями.

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