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Кто боится попугая кеа? 0 162

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто боится попугая кеа?

Овцы и фермеры.

 

Попугай кеа обитает в высокогорных районах Южного острова Новой Зеландии, выше лесных зон. Здесь зимой часто бывают метели, а летом дуют сильные ветры и лежит туман. Этот вид попугаев известен не только своей способностью адаптироваться к суровым климатическим условиям, но и хищническими наклонностями.

До прихода европейцев кеа, как и большинство попугаев, питались листьями, орехами, насекомыми и фруктами. Однако с появлением больших стад овец их рацион изменился. Зимой в высокогорных районах много овец погибает от голода. Сначала попугаи начали подбирать отбросы у скотобоен, затем некоторые из них начали вырывать кусочки подкожного жира у ослабленных или больных животных, а позже стали нападать и на здоровых овец.

Фермеры неоднократно наблюдали, как попугай "седлает" овцу, цепляясь за ее шкуру и нанося раны своими острыми когтями, вырывая куски мяса. Овца, пытаясь избавиться от назойливого попугая, может получить серьезные травмы. Даже если ей удается сбросить птицу, она все равно может заболеть или погибнуть из-за раны. Бывает, что испуганная овца падает с утеса и разбивается. В таких случаях к туше моментально слетаются стаи кеа, что помогает им выживать в суровые зимы и выкармливать птенцов. В каждой стае всего две-три птицы способны нападать на овец, но именно они вызывают неприязнь у новозеландских фермеров.

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