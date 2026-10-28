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Ученые выяснили, где и как люди впервые приручили собак 0 133

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, где и как люди впервые приручили собак

Филологи неожиданно нашли разгадку, когда археологи не смогли ответить на этот вопрос.

 

Связь между человеком и собакой имеет глубокие исторические корни. Эта связь значительно отличается от отношений с другими животными, такими как кошки или хомячки. Охота, как форма взаимодействия с природой, существует гораздо дольше, чем сельское хозяйство, где кошки выполняют роль защитников амбаров от грызунов.

Поэтому установить момент приручения собаки для современных археологов представляет собой сложную задачу. Останки одомашненных собак, найденные в Европе, Азии и Америке, датируются примерно 14 000 лет назад. Ранее ученые полагали, что волки были приручены в различных регионах мира.

Генетические исследования показывают, что современные собаки начали отличаться от волков около 30 000 лет назад. Однако вопрос о том, где и как это произошло, оставался открытым.

В 2022 году филолог и антрополог Жульен Д’Хью из Коллеж де Франс предложил новый подход к этой загадке, проанализировав древние мифы и сказания, в которых упоминаются собаки. Эти мифы встречаются в различных культурах, например, египетский бог Анубис с собачьей головой и греческий Цербер, охраняющий ворота Аида.

Однако самые древние мифы о собаках значительно старше античных и древнеегипетских цивилизаций. Жульен предположил, что мифы и сказания создавались на основе наблюдений за окружающим миром и вызывали у людей эмоции. Таким образом, момент появления собаки в мифах можно считать временем ее приручения.

Исследования показали, что наиболее древние мифы о собаках встречаются в Центральной и Восточной Азии. Вероятно, именно там люди впервые приручили собак, а затем распространили их в Европу и обе Америки. В Африке и Австралии собаки появились позже.

Интересно, что во многих мифах и сказках собаки ассоциируются с загробным миром. Это может быть связано с тем, что собаки, имея более короткую продолжительность жизни, вызывали у людей размышления о смерти. Даже в современности существует множество легенд о том, что собаки являются ангелами.

С момента первого приручения собака, вероятно, не только сопровождала человека на охоте, но и проявляла преданность, глядя ему в глаза и тыкаясь мокрым носом, что подтверждало ее особую связь с человеком. Таким образом, план по приручению сработал.

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