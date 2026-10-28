Исследователи из Тулузского университета (Франция) и Университета Лозанны (Швейцария) обнаружили, что пчелы выстраивают числа по возрастанию слева направо, что подтверждает схожесть работы мозга насекомых и человека.

Это открытие указывает на то, что мозг насекомых функционирует по аналогичным принципам, как и человеческий, и поддерживает гипотезу о том, что такой способ взаимодействия с объектами является врожденным у всех живых существ, включая человека, считают ученые.

Речь идет о так называемой «ментальной числовой линии»: человеческие младенцы, даже не умея считать, инстинктивно располагают меньшее количество предметов слева, а большее — справа. Аналогично поступают многие взрослые люди и некоторые позвоночные, включая приматов.

Например, если их попросить разложить несколько гроздей винограда разного размера, они, не задумываясь, выстроят их по возрастанию слева направо. Однако ученым до сих пор неясно, является ли ментальная числовая линия врожденной или приобретенной особенностью.

Профессор Мартин Джурфа и его коллеги решили исследовать, как обстоят дела с ментальной числовой линией у насекомых, в частности, у пчел, которые, как уже было доказано, умеют считать, по крайней мере, до пяти.

Джуфра и его команда провели серию экспериментов с участием 134 медоносных пчел. Сначала ученые обучили своих «учеников» распознавать числа, используя ящик из-под вина и сладкую воду.

С помощью приманки каждую пчелу по одиночке заманивали в ящик, на задней стенке которого была размещена сменная панель с изображенными на ней символами — одним, двумя, тремя, четырьмя или пятью.

Постепенно пчелы научились ассоциировать то или иное количество символов с пищей. Ученые меняли внешний вид символов, чтобы убедиться, что пчелы выучили их количество, а не форму.

Затем, после 30 «залетов» в ящик, был проведен тест: сладкую воду убрали, а справа и слева в ящике установили две одинаковые панели, на которых было изображено либо такое же количество символов, как на тренировочной панели, либо большее или меньшее их число. Ученых интересовало, куда решат лететь пчелы, направо или налево.

Оказалось, что пчелы в большинстве случаев выбирали левую сторону, если там было нарисовано меньше символов, и правую сторону, если там было изображено больше символов, чем они выучили. В случае, если на обеих стенках было одинаковое количество символов, предпочтений у пчел не наблюдалось.

Как полагает Джуфра, полученные результаты свидетельствуют о том, что пчелы инстинктивно систематизируют количество символов слева направо по возрастающей. У пчел, как и у человека и других животных, левое и правое полушария мозга обрабатывают информацию по-разному.

Такой асимметрией, считает Джуфра, и объясняется врожденное наличие ментальной числовой линии как у приматов, так и у насекомых. «Мы в чем-то отличаемся от животных, а в чем-то очень похожи», — отметил профессор.