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В Рижском зоопарке произошла трагедия 3 6314

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бегемоты
ФОТО: pixabay

В Рижском национальном зоопарке умерла одна из самых любимых посетителями обитательниц — самка бегемота Фунте, которая прожила в Риге более 36 лет. После ветеринарного обследования была установлена и причина её смерти.

«С грустью сообщаем, что в понедельник, 26 октября, умерла одна из давних и любимых посетителями обитательниц Рижского зоопарка — самка бегемота Фунте», — сообщил зоопарк на платформе социальных сетей «Facebook». Фунте родилась 20 февраля 1989 года в Харьковском зоопарке в Украине, а уже в следующем году, будучи чуть старше одного года, переехала в Ригу. С тех пор она жила в зоопарке вместе с бегемотихой Августиной, или Аугустой, которая родилась в Риге.

За более чем 36 лет обе самки бегемота стали неотъемлемой частью истории Рижского зоопарка и радовали несколько поколений посетителей.

Установлена причина смерти Фунте

После смерти самки бегемота было проведено ветеринарное обследование, чтобы выяснить причину произошедшего. В ходе него было установлено, что смерть вызвала непроходимость кишечного тракта, возникшая из-за инородного тела.

Специалисты зоопарка тщательно оценивают обстоятельства произошедшего, чтобы понять, как это могло случиться, и предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

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#животные #экология #бегемот
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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