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Вы знали, что черепахи могут петь? Более 50 «молчаливых» видов оказались голосистыми 0 39

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вы знали, что черепахи могут петь? Более 50 «молчаливых» видов оказались голосистыми

Исследование показало, что черепахи, червяги, гаттерии и древние рыбы активно общаются друг с другом с помощью звуков. Это открытие сделал Габриэль Йоргевич-Коэн из Палеонтологического института Цюрихского университета, о чем сообщается в журнале Nature Communications.

 

Ранее считалось, что черепахи и многие другие позвоночные не способны общаться с помощью голосовых сигналов.

Чтобы выяснить это, Йоргевич-Коэн посетил зоопарки в пяти странах, где с помощью специальной аудиоаппаратуры записывал звуковой фон, окружающий различных представителей позвоночных.

В исследовании участвовали 53 различных вида, включая 50 разновидностей морских черепах, червяги (безногие земноводные), древние двоякодышащие рыбы и гаттерии (древнейшие наземные позвоночные, похожие на ящериц, обитающие у берегов Новой Зеландии).

Анализ видео- и акустических записей показал, что эти ранее считавшиеся молчаливыми животные издают разнообразные голосовые сигналы, общаясь друг с другом с помощью своеобразных «песен».

Хотя эти вокальные «композиции» не так сложны и мелодичны, как птичьи трели, черепахи, например, крякают, пищат, урчат, щелкают, свистят и фыркают. У многих позвоночных есть целый вокальный репертуар, предназначенный для различных социальных ситуаций — ухаживания, спаривания, вылупления из яйца, приветствия, выяснения отношений с соперником, охраны территории и так далее.

Самой разговорчивой и музыкальной оказалась южно-американская килевая черепаха, у которой в лексиконе присутствует 30 различных «песен» на все случаи жизни. В то же время, некоторые виды менее общительны и издают всего один-два звука примерно раз в десять часов.

Полученные результаты заставляют пересмотреть эволюционную историю позвоночных, считают Йоргевич-Коэн и его коллеги. Ранее считалось, что коммуникация с помощью звуковых сигналов появилась у нескольких видов около 200 миллионов лет назад.

Однако тот факт, что голосовое общение присутствует не только у черепах, но и у таких древних видов, как гаттерии и двоякодышащие рыбы, позволяет предположить, что все было несколько иначе. Судя по всему, вокальные способности рыбы, а также морские и наземные позвоночные унаследовали от общего предка, жившего в океане около 407 миллионов лет назад, в девонский период.

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