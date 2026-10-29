Рог изобилия, наполненный плодами земли, является важным элементом в изображениях богов плодородия и виноделия, таких как Деметра в Древней Греции и Церера в Древнем Риме, а также Дионис (Бахус), Приап и Флора. Этот рог также ассоциируется с аллегорическими фигурами, символизирующими Землю, Фортуну, Осень, Согласие и Гостеприимство.

Согласно греческому мифу, Амалфея — божественная коза-нимфа — вскармливала младенца Зевса, которого его мать Рея прятала от отца, грозного Кроноса, в пещере на горе Ида на острове Крит. Однажды коза сломала свой рог о дерево. Зевс наполнил его плодами и назвал его «рогом изобилия». Когда Зевс свергнул своего отца и стал главой олимпийцев, он забрал козу с собой на небо и превратил её в звезду.

Капелла — желтая двойная звезда, название которой в переводе с латинского означает «козочка», находится в созвездии Возничего в Северном полушарии.