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Какой рог стал символом изобилия? 0 106

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой рог стал символом изобилия?

Это козий рог.

 

Рог изобилия, наполненный плодами земли, является важным элементом в изображениях богов плодородия и виноделия, таких как Деметра в Древней Греции и Церера в Древнем Риме, а также Дионис (Бахус), Приап и Флора. Этот рог также ассоциируется с аллегорическими фигурами, символизирующими Землю, Фортуну, Осень, Согласие и Гостеприимство.

Согласно греческому мифу, Амалфея — божественная коза-нимфа — вскармливала младенца Зевса, которого его мать Рея прятала от отца, грозного Кроноса, в пещере на горе Ида на острове Крит. Однажды коза сломала свой рог о дерево. Зевс наполнил его плодами и назвал его «рогом изобилия». Когда Зевс свергнул своего отца и стал главой олимпийцев, он забрал козу с собой на небо и превратил её в звезду.

Капелла — желтая двойная звезда, название которой в переводе с латинского означает «козочка», находится в созвездии Возничего в Северном полушарии.

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Редакция BB.LV
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