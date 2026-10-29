Мы действительно любим своих питомцев, как детей. Исследования показывают, что у владельцев собак при общении с ними гормональный фон меняется так, как если бы перед ними были младенцы. Собакам это нравится — они слушают внимательнее и готовы общаться. А как обстоят дела с котиками?

У котиков ситуация схожая. Сотрудники Университета Париж X — Нантер провели эксперимент с шестнадцатью котиками и их хозяевами. Поскольку общаться с котами сложнее, чем с собаками, для эксперимента была оборудована специальная комната с игрушками и укрытиями. Исследователи записали, как владельцы задают вопросы типа «кто хочет вкусненького?» и «кто у нас хочет поиграть?», произнося их сначала как для взрослого человека, а затем как для котика.

Хозяева находились в той же комнате, но молчали. Записанные вопросы звучали из аудиоколонок: сначала три вопроса «как для взрослого», затем четвёртый «как для котика», а потом снова вопрос для взрослого. Такой подход использовался в исследованиях, чтобы выяснить, понимают ли кошки свои клички. Чтобы определить, как котики реагируют на услышанное, исследователи следили за их головой и ушами. Если кошке интересно, она поворачивается в сторону звука; также наблюдали за поведением, например, если котик вылизывается, он прервётся, если его что-то заинтересует.

Все поведенческие признаки, указывающие на интерес котиков, исследователи оценили по 20-балльной шкале. Когда кошки слышали три фразы «как для взрослых», их интерес падал с 13 до 4 баллов. На четвёртой фразе, произнесённой «как для котика», интерес поднимался до 14 баллов, а затем снова падал до 6, когда звучал пятый вопрос для взрослого. Для сравнения, аналогичный эксперимент с вопросами, произнесёнными незнакомым голосом, показал, что интерес котиков сначала был 15 баллов, затем падал до пяти и больше не поднимался — то есть на сюсюканье незнакомым голосом кошки не реагировали.

Кстати, собаки в аналогичном эксперименте реагируют как на голос хозяев, так и на чужой. Это можно интерпретировать как то, что котики более преданны своим хозяевам, чем собаки. Однако, скорее всего, дело в том, что собаки слышат больше человеческих голосов. Собаки гуляют на улицах и в парках, общаются с другими собаками и их владельцами, что делает их более доверчивыми. В то же время многие коты живут в частных домах и могут быть менее общительными. Возможно, эксперимент с сюсюканьем стоит повторить с большим числом котиков, отличающихся образом жизни и личностными характеристиками.