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Почему лисы в Испании научились ловить рыбу 0 85

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лисы в Испании научились ловить рыбу

Испанские лисы продемонстрировали способность целенаправленно и эффективно добывать живую рыбу.

 

Лисы известны своей умностью и хитростью — такой образ сложился у них в сказках и массовой культуре. Поэтому на вопрос «ловят ли лисы рыбу» многие ответят «конечно, ловят». Однако до недавнего времени не было надёжных доказательств этого факта.

Существуют рассказы очевидцев — охотников и натуралистов-любителей, но всегда возникает вопрос, что именно они видели. Например, если лиса бежит с рыбой в зубах, нельзя с уверенностью сказать, поймала ли она её сама или просто подобрала выброшенную на берег. То же касается остатков рыбы в фекалиях — лисы едят рыбу, но откуда они её берут, остаётся загадкой.

На этот вопрос ответили исследователи из Университета Малаги и Университета Кордовы. В статье в журнале Ecology они описывают наблюдения за самцом лисицы обыкновенной, который за пару часов выловил из ручья десять карпов. Это была целенаправленная и эффективная рыбалка: лиса не сделала ни одной ошибки, и каждый её бросок заканчивался успехом. Часть улова она спрятала, а одну рыбу съела вместе с самкой, вероятно, своей супругой (лисы моногамны и образуют долговременные пары).

Хотя это единственный случай, когда лиса была замечена за настоящей рыбалкой, он доказывает, что лисы способны добывать живую рыбу из воды. Среди псовых также ловят рыбу волки: несколько лет назад сообщалось о миннесотских волках, которые занимались тем же. Это позволяет предположить, что способность к рыболовству среди хищных животных может быть более распространена, чем считалось ранее.

Среди млекопитающих-рыболовов на ум приходит бурый медведь — в интернете много фотографий и видео с медведями, ловящими нерестящихся лососей. Есть и менее известные рыбаки, такие как рыбья кошка из Юго-Восточной Азии. Зоологи выяснили, что рыбья кошка ловит рыбу двумя разными способами.

Среди животных есть и странные примеры тяги к рыбе: например, в Journal of Orthoptera Research была опубликована статья о богомоле из юго-западной Индии, который предпочитал ловить рыбу вместо насекомых.

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