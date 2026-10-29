Как бы вы отреагировали на человека, который ковыряется в носу и ест содержимое? Это может показаться неприятным, но у ученых есть свои объяснения.

Одним из ближайших родственников человека является лемур айе-айе, или мадагаскарская руконожка, который имеет специальный палец для ковыряния в носу. Это было установлено сотрудниками Музея естественной истории в Берне, и информация была опубликована в журнале Journal of Zoology.

«Серьезных исследований в области биологии на эту тему практически нет. Из того, что имеется, интересна версия, что люди, которые едят собственные сопли, реже страдают от кариеса», — говорит Анн-Клэр Фабр, куратор Музея естественной истории в Берне и доцент Бернского университета, соавтор исследования.

Лемур, известный как долгопалый, имеет пальцы, которые составляют 65% от длины его ладони. Его средние пальцы длиннее и очень тонкие. Исследователи впервые зафиксировали, как этот примат засовывает средний палец полностью в нос, а затем с удовольствием облизывает его.

Зоологи, вдохновленные своим наблюдением, решили сделать животному компьютерную томографию, чтобы реконструировать положение пальца в носу. Оказалось, что, в отличие от человека, лемур может дотянуться пальцем через нос до горла!

Ученые также проверили качество слизи, и, по их мнению, лемур наслаждается ее текстурой, вязкостью и вкусом. Проще говоря, ему это нравится!

Что касается людей, зоологи считают, что наша привычка ковыряться в носу — это наследие от далеких предков. Эта привычка наблюдается у всего 12 видов приматов, включая человека.

Что касается пользы от этого, то гликопротеины, входящие в состав носовой слизи, действительно могут эффективно защищать зубную эмаль. Ученые, осознавшие это, даже планировали создать жевательную резинку, состав которой был бы схож с носовой слизью.