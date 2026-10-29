Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему люди ковыряются в носу и едят козявки: мнение ученых 0 224

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему люди ковыряются в носу и едят козявки: мнение ученых

Как бы вы отреагировали на человека, который ковыряется в носу и ест содержимое? Это может показаться неприятным, но у ученых есть свои объяснения.

 

Одним из ближайших родственников человека является лемур айе-айе, или мадагаскарская руконожка, который имеет специальный палец для ковыряния в носу. Это было установлено сотрудниками Музея естественной истории в Берне, и информация была опубликована в журнале Journal of Zoology.

«Серьезных исследований в области биологии на эту тему практически нет. Из того, что имеется, интересна версия, что люди, которые едят собственные сопли, реже страдают от кариеса», — говорит Анн-Клэр Фабр, куратор Музея естественной истории в Берне и доцент Бернского университета, соавтор исследования.

Лемур, известный как долгопалый, имеет пальцы, которые составляют 65% от длины его ладони. Его средние пальцы длиннее и очень тонкие. Исследователи впервые зафиксировали, как этот примат засовывает средний палец полностью в нос, а затем с удовольствием облизывает его.

Зоологи, вдохновленные своим наблюдением, решили сделать животному компьютерную томографию, чтобы реконструировать положение пальца в носу. Оказалось, что, в отличие от человека, лемур может дотянуться пальцем через нос до горла!

Ученые также проверили качество слизи, и, по их мнению, лемур наслаждается ее текстурой, вязкостью и вкусом. Проще говоря, ему это нравится!

Что касается людей, зоологи считают, что наша привычка ковыряться в носу — это наследие от далеких предков. Эта привычка наблюдается у всего 12 видов приматов, включая человека.

Что касается пользы от этого, то гликопротеины, входящие в состав носовой слизи, действительно могут эффективно защищать зубную эмаль. Ученые, осознавшие это, даже планировали создать жевательную резинку, состав которой был бы схож с носовой слизью.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какой рог стал символом изобилия?
Изображение к статье: Бегемоты
Изображение к статье: Удивительное сходство между людьми и пчелами
Изображение к статье: Как феникс из пепла: биологи раскрыли тайну «бессмертной медузы»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный
В мире животных
Изображение к статье: Силиня
Политика
2
Изображение к статье: Зеленый кирпич
В мире
Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео