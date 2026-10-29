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Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный 0 29

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный

Нейроны мозга голубей потребляют в три раза меньше глюкозы, чем нейроны мозга млекопитающих.

 

Мозг — это дорогостоящее удовольствие с точки зрения расхода энергии. В спокойном состоянии мозг взрослого человека использует 20–25% всей энергии, получаемой от обмена веществ.

У других позвоночных эти показатели ниже, от 2% до 8%, но это все равно довольно много. Энергетические затраты на мозг зависят от его размеров, сложности и общего метаболизма (теплокровность или холоднокровность).

Если рассмотреть теплокровных птиц и млекопитающих с достаточно сложным мозгом, можно предположить, что для них энергетические затраты будут одинаковыми, учитывая, что мозг птиц в целом меньше. Однако, как сообщают исследователи из Рурского университета в журнале Current Biology, это не так. С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) они измеряли, сколько глюкозы поглощает мозг голубей. Модифицированную глюкозу с радиоактивным изотопом фтора вводили голубям, и по излучению изотопов можно было оценить, как быстро и сколько глюкозы накапливается в мозге — это обычный метод ПЭТ, используемый как в фундаментальных исследованиях, так и в медицине. Голубей помещали в аппарат для ПЭТ как в бодрствующем состоянии, так и под анестезией.

После всех измерений и расчетов выяснилось, что нейроны голубиного мозга поглощают примерно в три раза меньше энергии за минуту, чем нейроны мозга млекопитающих. Это нельзя объяснить какой-либо особой глупостью голубей: последние исследования показывают, что их умственные способности были сильно недооценены. Как и у млекопитающих, у них поддерживается постоянный уровень метаболизма. Тем не менее, температура птиц выше, чем у млекопитающих; возможно, это связано с тем, что их нейроны требуют меньше глюкозы, но связь между этими факторами не совсем ясна. Хотя известно, что мозг нуждается в глюкозе, он также может получать энергию из других молекул. Возможно, птичий мозг использует альтернативные источники энергии, но маловероятно, что эти источники могут полностью компенсировать троекратную экономию в глюкозе.

Авторы исследования предполагают, что нейроны птичьего мозга каким-то образом работают более экономно. У мозга птиц есть свои особенности: их нейроны меньше по сравнению с нейронами млекопитающих, и в целом организация мозга отличается. (У ворон и попугаев в мозге насчитали вдвое больше нейронов, чем у приматов.) Возможно, различные особенности организации нервной системы позволяют нейронам птиц потреблять меньше энергии. Если говорить о воронах и попугаях, было бы интересно проверить их мозг на предмет энергопотребления: возможно, их нейроны окажутся более энергоемкими в этом плане.

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