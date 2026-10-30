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Британские ученые научили пчел играть с мячом 0 63

В мире животных
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британские ученые научили пчел играть с мячом

Исследование, проведенное учеными из Лондонского университета королевы Марии, показало, что пчелы проявляют интерес к игре с мячами. Это первый случай, когда насекомые продемонстрировали игровое поведение с предметами, как сообщается в журнале Animal Behaviour.

Команда специалистов провела ряд экспериментов, чтобы проверить гипотезу о том, что пчелы сознательно стараются катать деревянные шары без внешней стимуляции.

Специалисты отобрали 45 пчел и поместили их на арену, где были созданы условия, позволяющие им не беспокоиться о поиске еды или других отвлекающих факторах, таких как уборка беспорядка или спаривание. Факторы стресса отсутствовали. Некоторые насекомые катали шарики от одного до 117 раз за эксперимент.

В одном из экспериментов 42 пчелам предоставили доступ к двум цветным камерам: в одной из них находились шарики, а другая была пустой. При дальнейшем тестировании подопытные отдавали предпочтение помещению, цвет которого ассоциировался с шариками. Ученые пришли к выводу, что пчелы катали мячи именно с целью игры.

Исследование также показало, что молодые пчелы охотнее катают шары, чем старые. Британские ученые считают, что это похоже на поведение людей и других млекопитающих, когда молодые особи более игривы. Также выяснилось, что самцы «гоняют мяч» дольше самок.

Эти эксперименты основывались на предыдущей работе лаборатории специалистов в Лондонском университете королевы Марии, где пчел научили играть в мяч. Ученые поощряли насекомых за подкатывание шара к цели. После этого они заметили, что пчелы катали шарики и вне эксперимента, не получая пищевого вознаграждения.

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