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Где можно встретить настоящего дракона? 0 49

В мире животных
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где можно встретить настоящего дракона?

В тропических лесах Юго-Восточной Азии.

 

В тропических лесах Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Индонезию, Южную Индию, Филиппины, Суматру и Борнео, обитают небольшие ящерицы с "крылышками". Эта разновидность пресмыкающихся называется "летучий дракон" (Draco) и может летать на расстояние до 60 метров.

Чтобы перепрыгнуть с ветки на ветку, эти ящерицы, которых существует несколько десятков видов, расправляют широкие кожаные складки по бокам туловища, поддерживаемые длинными ложными ребрами, и парят до соседнего дерева.

Туловище летучих драконов однотонно зеленое, а их крылья яркие и пестрые: сверху они могут быть изумрудными, желтоватыми, пурпурными, красными с темными пятнами, с белым крапом или даже в полоску, а снизу — лимонными, голубыми или пятнистыми. Пока летучий дракон не раскрыл свои "крылья", его почти невозможно заметить.

Как правило, эти ящерицы живут высоко в кроне деревьев, откуда они прыгают вниз и планируют, иногда меняя направление как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях на соседнее дерево. Летучие драконы питаются мелкими насекомыми, в частности муравьями.

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