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Как собаки оценивают некомпетентность человека? 0 110

В мире животных
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как собаки оценивают некомпетентность человека?

Исследования показывают, что собаки могут осуждать людей за некомпетентность, что открывает новые горизонты в понимании их социального поведения.

 

Владельцы собак иногда замечают, как их питомцы смотрят на них с недоумением, когда те совершают ошибки или делают что-то нелепое. Это не просто психологический эффект — собаки действительно могут оценивать поведение человека.

Предыдущие исследования показывают, что некоторые животные, такие как капуцины, способны делать «социальные оценки». Собаки, эволюционируя рядом с человеком, научились считывать наше поведение и общаться с нами через мимику, выбирая более дружелюбных и щедрых людей.

В новом исследовании японские ученые изучили, как собаки оценивают человеческие навыки и умения. В эксперименте участвовали 30 собак — как самцы, так и самки. Им показывали двух актеров, один из которых открывал контейнер быстро, а другой — медленно и неумело.

После этого собаки получили такие же боксы с кормом. Оба актера пытались открыть их около 30 секунд, после чего собаки могли подойти к ним.

В результате самки дольше наблюдали за актерами и, похоже, делали выводы, подходя к более компетентному человеку. Кобели же не проявили предпочтений и подходили к обоим актерам с равной вероятностью.

«Наши результаты показывают, что собаки, особенно самки, способны распознавать разные уровни человеческой компетентности, что может влиять на их поведение, особенно в контексте еды», — говорит Хитоми Чиджиива, ведущий автор исследования.

Эта способность полезна для собак в социальном обучении и выборе партнеров для сотрудничества. Половые различия у собак также были отмечены в других исследованиях, где самки чаще взаимодействуют с людьми, чем самцы. Ученые планируют продолжить изучение влияния пола на оценочные суждения собак о человеке.

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