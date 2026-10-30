Хотя кошкам не требуется столько воды, как собакам или людям, владельцам стоит обратить внимание на питьевой режим своих питомцев.

Эксперты подтверждают наблюдения опытных владельцев: кошки могут испытывать жажду, если владельцы неправильно организовали доступ к питьевой воде.

Нужно ли заставлять кошку пить больше воды

Термин «заставлять» не совсем уместен. Скорее, необходимо устранить факторы, мешающие кошке пить столько воды, сколько ей нужно.

Часто владельцы не учитывают особенности поведения своих питомцев, создавая условия, при которых кошка испытывает жажду, но не утоляет ее. Это может негативно сказаться на здоровье.

Правильный выбор посуды

Кошки предпочитают керамические миски. Пластиковые или металлические могут иметь неприятный запах, а обоняние кошки в среднем в четырнадцать раз чувствительнее человеческого.

Если вы когда-либо пили воду с неприятным запахом или привкусом, вы понимаете, что чувствует кошка, когда ей предлагают воду в неподходящей посуде. Она будет пить из такой миски только в том случае, если жажда станет более невыносимой, чем неприятные ощущения от миски.

Чистота

Благодаря своему обонянию, кошка чувствует любой неприятный запах и не будет пить грязную воду.

Даже если на человеческий взгляд она выглядит чистой. Меняйте воду хотя бы раз в день и регулярно мойте и дезинфицируйте емкость.

Разделение еды и воды

Если вы прожили хотя бы несколько месяцев с кошкой, вы уже знаете, что она будет пить откуда угодно, но только не из своей миски.

Из аквариума, вашего стакана или кувшина для полива цветов. Это связано не только с тем, что в этих местах вода кажется более чистой и свежей, но и с тем, что она находится вдали от места приема пищи.

В дикой природе хищник съедает добычу, оставляя после себя загрязнения. Кошки — чистоплотные животные. Однако владельцы часто ставят посуду для еды и питья рядом. Поэтому домашний любимец предпочитает пить из аквариума или вашего стакана. Если таких источников нет, он будет терпеть жажду. Поэтому ставьте поилку подальше от миски с едой.

Территориальность

Если у вас два кота, необходимо установить отдельные поилки для каждого. Многие животные отказываются пить, если из миски уже пил кто-то другой.

Приобретение фонтана

Один из самых эффективных способов увеличить потребление воды у кошки — это приобрести фонтанчик.

Струящаяся вода ассоциируется с чистотой и отсутствием застоя. Это знание заложено в природе. Фонтаны оснащены системой фильтрации, поэтому вода будет оставаться чистой, даже если не менять ее ежедневно.

Приучение к влажному корму

Больше всего от жажды страдают те питомцы, которые питаются сухим кормом. Если нет возможности перевести на сырой корм, приучите кошку есть гранулы, смоченные водой. Таким образом, вы будете уверены, что животное получает необходимый объем жидкости каждый день.

Обезвоживание может быть опасным для кошки. Поэтому внимательно следите за своим пушистым другом и обеспечивайте доступ к чистой воде.