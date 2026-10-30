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Кинолог назвал пять распространенных ошибок владельцев при дрессировке собак 0 73

В мире животных
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог назвал пять распространенных ошибок владельцев при дрессировке собак

Ошибки, допущенные при воспитании собаки, могут негативно сказаться на ее поведении в будущем. Многие собаководы совершают такие ошибки, и некоторые из них могут привести к серьезным последствиям.

 

Кинолог Владимир Голубев отметил, что нельзя наказывать собаку за естественное поведение, такое как попытки познакомиться с другими собаками на улице или чесание. Он объяснил, что питомец не поймет, почему хозяин недоволен, и начнет его бояться, что приведет к постоянному стрессу. Специалист также предостерег от физических наказаний, так как они могут сделать собаку боязливой или агрессивной.

Важно не менять правила для собаки в зависимости от настроения хозяина. По словам кинолога, питомцу необходимы последовательность и системность, которые упрощают его жизнь.

Кинолог также подчеркнул, что наказывать собаку за действия, совершенные в отсутствие хозяина, ошибочно, так как животное не сможет связать свой поступок с проявленным позже гневом человека. Лучше всего убирать вещи, которые могут быть испорчены.

Кроме того, специалист посоветовал не спешить во время дрессировки и убедиться, что собака получает удовольствие от занятий. На изучение команд достаточно выделять 15-20 минут, чтобы не утомить питомца. Обязательно нужно поощрять собаку за успехи.

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