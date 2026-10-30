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Почему кот постоянно чешет ухо: 5 возможных причин 0 58

В мире животных
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка

Каждый хозяин хочет, чтобы его любимый ушастик был здоров.

 

В этой статье мы обсудим, что делать, если кот постоянно чешет ухо и трясёт головой.

По словам экспертов, основные причины такого поведения питомца могут быть следующими:

  • внешние паразиты;
  • ушной дерматит;
  • себорея;
  • воспаление уха (отит);
  • серная пробка.

1. Внешние паразиты

Наиболее распространённые паразиты, вызывающие дискомфорт у животного, - это блохи. Обычно они находятся на спине и задней части тела кошки, но могут также встречаться в области шеи и мордочки.

При их наличии кошка начинает сильно чесаться и даже может кусать себя, пытаясь избавиться от источника раздражения.

Чтобы выявить блох, внимательно осмотрите кожу и шерсть кошки. Если вы заметили скопление красных точек на коже (укусы), это может свидетельствовать о наличии блох. Для их устранения следует использовать специальные препараты или обратиться к ветеринару.

2. Ушной дерматит

Дерматит - это воспалительный процесс в коже, который может быть вызван различными факторами. Он проявляется покраснением, появлением прыщиков, сухостью кожи и зудом.

Причины дерматита могут быть разнообразными (паразиты, ожоги, травмы и т. д.). Если не предпринять меры, дерматит может прогрессировать, ослабляя иммунную систему кошки и делая её более восприимчивой к инфекциям.

Если вы подозреваете, что ваша кошка страдает от дерматита, необходимо обратиться к ветеринару для назначения лечения.

3. Себорея

Себорея - это заболевание, при котором на шерсти питомца появляется перхоть и бляшки (твердые пятна с четкими краями на коже), а также шерсть может склеиваться у основания.

Себорея возникает из-за повышенной активности сальных желез, гормонального дисбаланса, неправильного питания или наличия паразитов. Для лечения необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям (восстановить питание, сдать анализы на гормоны и т. д.).

4. Воспаление уха (отит)

Отит - это воспаление уха, которое может проявляться в различных формах и иметь разные симптомы. Основные симптомы включают покраснение ушной раковины, зуд и отечность. Питомец может не позволять дотронуться до уха, так как прикосновения вызывают боль.

Причинами отита могут быть блохи, клещи, инородные тела, бактериальные инфекции, травмы, грибки и разрастание шерсти в ушах. Поскольку причин может быть много, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к ветеринару.

5. Серная пробка

Ушная сера выполняет важные функции, такие как замедление и предотвращение развития болезнетворных бактерий и смазывание ушных проходов. Однако, если уши долго не чистить, может образоваться серная пробка.

Избавиться от серной пробки можно в домашних условиях, но не рекомендуется использовать ушные палочки. Лучше приобрести специальный гигиенический лосьон для ушей, который закапывается в ухо и затем удаляется с помощью марли или ватки. Эту процедуру следует проводить раз в неделю. Если количество серы не уменьшается и кошка продолжает чесать ухо, необходимо обратиться к ветеринару.

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