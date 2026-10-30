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Польза мурчания кошки для человека: интересные факты 0 79

В мире животных
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза мурчания кошки для человека: интересные факты

Что может быть более расслабляющим, чем мурлыканье кошки?

 

Многие люди, даже не имея кошек, согласятся, что мурлыканье расслабляет и успокаивает.

Мурлыканье – это чередование двух звуковых импульсов, возникающих при вдохе и выдохе.

Тон и громкость могут варьироваться. Некоторые коты издают едва слышные звуки, в то время как другие мурлыкают так громко, что их сравнивают с трактором.

Как мурлыкают кошки

Ученые до сих пор не могут точно объяснить, как происходит мурчание. У кошек в мозгу есть уникальный нейронный осциллятор, связанный с колебательным механизмом центральной нервной системы.

Процесс мурлыканья запускается электрической стимуляцией определенной области гипофиза. Звук возникает благодаря потоку вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также сокращению мышц горла и резонированию подъязычных костей.

Звук проявляется в виде заметных вибраций на поверхности тела, которые изменяются в соответствии с ритмом дыхания.

Интенсивность и продолжительность мурлыканья могут варьироваться в зависимости от состояния животного.

Интересно, что звуки, похожие на мурлыканье, могут издавать и другие животные, такие как еноты, медведи, барсуки, лисы, гиены, морские свинки, тапиры и даже некоторые виды дятлов.

Полезно ли мурчание для человека

Существует мнение, что мурлыканье может оказывать терапевтический эффект как на самих кошек, так и на людей.

Хотя кошки давно одомашнены, у них значительно меньше проблем с костями и мышцами по сравнению с собаками.

Одна из теорий утверждает, что мурлыканье облегчает дегенеративные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как дисплазия или остеопороз, а также ускоряет сращивание костей и регенерацию тканей.

Считается, что вибрации, возникающие при мурлыканье, благотворно влияют на кости и организм в целом. Ученые тестируют различные вибротренажеры, которые помогают поддерживать мышцы в тонусе, расслабляют и даже подготавливают космонавтов к нагрузкам.

Кроме того, воздействие вибраций на организм стимулирует выработку коллагена, поддерживает сердечно-сосудистую систему и улучшает поступление кислорода в клетки.

Хотя кошка не сравнится с мощностью вибротренажера или массажера, многие владельцы котов знают, насколько сильной может быть вибрация от мурчащего питомца.

Возможно, именно поэтому владельцы кошек в среднем живут на 10 лет дольше, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и меньше умирают от инфарктов.

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