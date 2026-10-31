Нейробиологи из Берлинского университета им. Гумбольдта провели исследование мозга африканских и азиатских слонов и выяснили, что у этих животных больше лицевых нейронов, чем у любого другого наземного млекопитающего, включая человека.

Это объясняет не только их выразительную мимику, но и функциональность ушей и хобота, которые слоны используют для выполнения множества жизненно важных действий.

Африканские и индийские слоны, являясь самыми крупными наземными животными, имеют огромные хоботы и уши. Хобот состоит из 40 тысяч мышц и весит, по словам ученых, «больше, чем бирманский питон» (то есть более 90 кг). С его помощью слон может как вырвать дерево с корнями, так и аккуратно брать хрупкие предметы из маленькой упаковки.

Большие уши играют важную роль в общении с сородичами и помогают регулировать температуру тела. Кроме того, на морде слона расположено множество элементов, которые требуют тщательного управления. Для этого необходима мощная иннервация.

В ходе исследования ученые изучили мозг четырех азиатских и четырех африканских слонов, сосредоточив внимание на ядре лицевого нерва — пучке нейронов в стволе мозга, который управляет лицевыми мышцами. У человека эти нейроны отвечают за мимику, например, за наморщивание носа или поджатие губ. У слонов они также помогают контролировать хобот, уши и губы.

Исследования показали, что у африканских слонов из саванны насчитывается 63 тысячи лицевых нейронов, а у азиатских — 54 тысячи. Это значительно больше, чем у всех сухопутных животных, включая человека, у которого всего 8-9 тысяч нейронов. Рекорд среди млекопитающих могут побить только дельфины, имеющие 90 тысяч лицевых нейронов.

Ученые объяснили различия в нейронных связях между африканскими и индийскими слонами. У африканских слонов уши значительно больше и распускаются веером при угрозе.

В ходе работы нейробиологи выяснили, что 12 тысяч лицевых нейронов задействованы исключительно для управления этими большими ушами. Это число в несколько раз превышает количество нейронов, необходимых для управления ушами азиатских слонов, и на 3 тысячи больше, чем требуется человеку для управления всем лицом.

Кроме того, почти половина всех лицевых нейронов слона используется для манипуляций хоботом. Африканские слоны имеют два пальцевидных выступа на конце хобота, что позволяет им щипать предметы, как палочками для еды. Азиатские слоны имеют только один такой выступ и используют весь хобот для захвата предметов. Для точной маневренности африканским слонам требуется больше нейронов.

По словам экспертов, мозг слонов еще недостаточно изучен из-за сложности его хранения: он огромный и быстро разлагается после смерти животного. Тем не менее, уже известные факты о других частях мозга впечатляют. Например, мозжечок слона, отвечающий за координацию движений, содержит в 12 раз больше нейронов, чем ученые могли бы предположить, исходя из размеров млекопитающего.