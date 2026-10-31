Жители городских квартир часто выбирают миниатюрных собак, так как не могут завести крупных пород.

Миниатюрные собаки имеют множество поклонников, однако не все владельцы знают, как правильно заботиться о своих питомцах. Какие ошибки следует избегать?

Прогулки без поводка

Многие владельцы миниатюрных собак отпускают своих питомцев на прогулку без поводка, что является серьезной ошибкой. Животное может испугаться громких звуков и убежать.

Кроме того, собака может выбежать на дорогу или погнаться за кошкой или другой собакой. Безответственное отношение владельца может привести к тому, что питомец потеряется или даже пострадает. Поэтому рекомендуется всегда выгуливать собаку на поводке.

Отсутствие воспитания

Не стоит считать, что маленькие собаки не нуждаются в воспитании: дисциплина важна для всех животных. Часто миниатюрные породы могут проявлять агрессию и плохо вести себя в общественных местах.

Поэтому важно не забывать о необходимости воспитания.

Знакомства с крупными породами

Если к вам приближается собака значительно большего размера, лучше взять своего питомца на руки или изменить маршрут. Знакомство с крупной собакой может закончиться плохо, так как она может случайно наступить на миниатюрного питомца, что приведет к травмам.

Некоторые породы собак могут проявлять агрессию, что также следует учитывать.