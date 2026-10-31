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Три распространенные ошибки владельцев собак миниатюрных пород 0 115

В мире животных
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три распространенные ошибки владельцев собак миниатюрных пород

Жители городских квартир часто выбирают миниатюрных собак, так как не могут завести крупных пород.

 

Миниатюрные собаки имеют множество поклонников, однако не все владельцы знают, как правильно заботиться о своих питомцах. Какие ошибки следует избегать?

Прогулки без поводка

Многие владельцы миниатюрных собак отпускают своих питомцев на прогулку без поводка, что является серьезной ошибкой. Животное может испугаться громких звуков и убежать.

Кроме того, собака может выбежать на дорогу или погнаться за кошкой или другой собакой. Безответственное отношение владельца может привести к тому, что питомец потеряется или даже пострадает. Поэтому рекомендуется всегда выгуливать собаку на поводке.

Отсутствие воспитания

Не стоит считать, что маленькие собаки не нуждаются в воспитании: дисциплина важна для всех животных. Часто миниатюрные породы могут проявлять агрессию и плохо вести себя в общественных местах.

Поэтому важно не забывать о необходимости воспитания.

Знакомства с крупными породами

Если к вам приближается собака значительно большего размера, лучше взять своего питомца на руки или изменить маршрут. Знакомство с крупной собакой может закончиться плохо, так как она может случайно наступить на миниатюрного питомца, что приведет к травмам.

Некоторые породы собак могут проявлять агрессию, что также следует учитывать.

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