Биологи утверждают, что новые технологии способствуют раскрытию и изучению новых видов на нашей планете.
Более половины малоизученных видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. Это утверждение основано на исследовании ученых Норвежского университета науки и технологий, сообщает Phys.org.
Профессор Франческа Веронес из научного учреждения отметила: «Мы относительно малоизвестные виды, чье географическое распространение мы знаем. Эти виды, как правило, находятся под угрозой исчезновения чаще, чем те, о которых мы знаем больше».
Специалисты применили методы компьютерного обучения и компьютерные модели для оценки статуса угрозы существованию редких и неизученных видов.
Расчеты показали, что 85% малоизвестных видов амфибий находятся под угрозой исчезновения. Для млекопитающих и рептилий этот показатель достигает 50%.
Ученые предполагают, что на нашей планете существует около 10 миллионов видов, однако людям известно менее 20% из них. Это создает риск, что некоторые виды могут исчезнуть, так и не будучи замеченными человеком.
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