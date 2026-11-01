Биологи утверждают, что новые технологии способствуют раскрытию и изучению новых видов на нашей планете.

Более половины малоизученных видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. Это утверждение основано на исследовании ученых Норвежского университета науки и технологий, сообщает Phys.org.

Профессор Франческа Веронес из научного учреждения отметила: «Мы относительно малоизвестные виды, чье географическое распространение мы знаем. Эти виды, как правило, находятся под угрозой исчезновения чаще, чем те, о которых мы знаем больше».

Специалисты применили методы компьютерного обучения и компьютерные модели для оценки статуса угрозы существованию редких и неизученных видов.

Расчеты показали, что 85% малоизвестных видов амфибий находятся под угрозой исчезновения. Для млекопитающих и рептилий этот показатель достигает 50%.