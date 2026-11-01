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Как мыши становятся умнее рядом с людьми 0 29

В мире животных
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мышь

Чем дольше мыши живут рядом с человеком, тем лучше они справляются с нестандартными задачами и развивают самоконтроль. Человек для животных является сложным элементом окружающей среды. Животные, которые постоянно находятся рядом с людьми, вынуждены адаптироваться к человеческому поведению, и те из них, кто умнее, получают эволюционное преимущество.

 

Исследователи из Института эволюционной биологии Общества Макса Планка провели эксперименты с обычными домовыми мышами, которые живут с людьми на протяжении долгого времени. Однако стоит отметить, что в разных странах и на разных континентах сожительство мышей с людьми началось в разное время. Например, индийские мыши живут с людьми дольше, чем мыши в США. В связи с этим исследователи решили оценить интеллект мышей, взятых из трёх различных регионов, где мыши начали сосуществовать с человеком в разные исторические периоды.

Мыши проходили несколько тестов. Например, им нужно было понять, как достать труднодоступную еду; в другом случае они должны были продемонстрировать способность волевым усилием прекратить делать что-то, что они делают на автомате. Например, если мышь грызёт зерно и в помещение входит человек, то для неё разумнее прервать обед, чтобы не привлечь внимание. Однако не каждая мышь могла это сделать, что было видно в ходе экспериментов.

В среднем те мыши, которые жили с человеком около 3000 лет, показывали худшие результаты, чем те, которые сосуществовали с людьми примерно 11 000 лет. Мыши, долго живущие рядом с людьми, лучше справлялись с нестандартными задачами, легче адаптировались к необычным ситуациям и лучше контролировали себя — другими словами, они были более приспособлены к жизни с таким сложным соседом, как человек.

Тем не менее, не все животные становятся умнее от соседства с людьми. У некоторых, например, наблюдается уменьшение объёма мозга. Вероятно, это связано с тем, что некоторым животным рядом с человеком жить проще. Например, в местах, где обитают люди, всегда много объедков, и чтобы насытиться, можно просто прийти на помойку, а не искать пищу в полях и лесах.

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