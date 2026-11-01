Исследователи из Колумбийского университета провели два эксперимента с макаками резуса, чтобы изучить связь между обучением и мотивацией. Обезьяны должны были выстраивать изображения на сенсорном экране в определённом порядке, получая за это порцию воды.

В первом эксперименте обезьяны должны были выстраивать картинки в заданном порядке, получая воду в зависимости от правильности ответа. Сначала им требовалось время, чтобы понять, что картинки должны следовать в определённой последовательности, но в итоге они усваивали этот порядок.

Во втором эксперименте, с новой серией изображений, вода давалась случайным образом. Например, на первой попытке, когда обезьяна ставила картинку А перед картинкой Б, она получала воду. На второй попытке, когда она ставила Б перед А, она также получала воду. Затем, на третьей попытке, она возвращалась к первому варианту (А перед Б) и ничего не получала. Всего было пять картинок, и вариантов случайного вознаграждения было много. Правильного ответа не существовало — награда могла быть получена за любой ответ, и закономерности не наблюдалось.

Тем не менее, как сообщают исследователи в PNAS, макаки во втором эксперименте всё равно пытались расположить картинки в определённой последовательности, даже если награда за это была невелика. Даже если макака тратила меньше времени на обучение в первом эксперименте, во втором она всё равно создавала некую правильную последовательность.

Портал The Scientist сообщает, что в прошлом году в Nature Communications была опубликована похожая статья о людях: когда они сталкиваются с нерешаемой задачей, они склонны думать, что смогли бы её решить, если бы у них было больше времени. Это не совсем то же самое, что с макаками, но по сути похоже. Стремление увидеть закономерность оказывается наградой само по себе, и желание обнаружить упорядоченность в окружающем мире мотивирует на её поиск.

С эволюционной точки зрения, такое стремление оправдано: окружающий мир постоянно предоставляет нам массу информации, и трудно представить, как животные и люди могли бы себя чувствовать, если бы всё воспринималось как океан случайностей. С такой установкой выжить сложно. Однако такая установка может привести к различным побочным эффектам. Например, авторы работы сравнивают своих макак с игроками, которые верят, что после периода невезения им обязательно повезёт, и со спортивными болельщиками, уверенными в победе своей команды, несмотря на отсутствие оснований для этого. Можно также вспомнить о конспирологии, но это уже слишком очевидный пример.