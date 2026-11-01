Известно, что кошки любят сидеть в коробках, и это утверждение знакомо даже тем, кто не имеет домашних животных. Интересно, что любовь к коробкам наблюдается не только у домашних кошек, но и у диких видов, таких как рыси, львы, леопарды и тигры, хотя для них размеры коробок должны быть значительно больше.

Существует несколько теорий, объясняющих эту тягу: коробка может служить местом для засады, защитой от стресса или даже источником тепла, так как в коробке всегда теплее, чем вне её.

Кошки настолько привязаны к коробкам, ящикам и корзинам, что могут даже вообразить себе коробку, чтобы посидеть в ней.

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка и Университета Ла Троба провели эксперимент с кошками, в котором использовали четыре кружка с вырезанным сектором. Эти сектора были расположены так, что создавали иллюзорный квадратный контур. Рядом наклеили ещё одну группу кружков, где сектора смотрели наружу, и квадрат не образовывался. Также был создан настоящий квадрат на полу. Затем в комнату запускали кошек и наблюдали, где они предпочтут сидеть.

Эксперимент проводили не сами исследователи, а добровольцы, найденные в интернете. Это позволило кошкам вести себя естественно в знакомой обстановке. Из более чем пятисот добровольцев только тридцать смогли провести все тесты, и лишь девять кошек выбрали, где сидеть — в воображаемом квадрате или вне его.

Известно, что кошки предпочитают находиться не только в настоящих коробках, но и в нарисованных или обозначенных границах, например, верёвкой или липкой лентой. В данном исследовании учёные интересовались, насколько кошки восприимчивы к иллюзии, когда явного замкнутого контура нет, но он кажется существующим.

В статье, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science, говорится, что кошки выбирали иллюзорный квадрат почти так же часто, как и обычный. Однако один кот по имени Тоторо предпочитал третий вариант — кружки с вырезанными секторами наружу, вероятно, из-за любопытства к необычному узору.

Таким образом, кошки восприимчивы к визуальным иллюзиям, как и собаки, которые также были предметом исследований. Хотя это исследование может показаться кандидатом на Шнобелевскую премию, результаты дают возможность сделать важные выводы о когнитивных способностях животных и особенностях их восприятия. Однако для более глобальных выводов стоит повторить эксперименты с большим числом кошек, что, учитывая их характер, может занять много времени и терпения.