К четырём месяцам обыкновенные вороны уже обладают достаточным интеллектом, чтобы начать самостоятельную жизнь.

Исследователи из Института орнитологии Общества Макса Планка, Университета Оснабрюка и Венского университета изучали интеллект восьми обыкновенных воронов на разных этапах их взросления.

Птицы проходили тесты на пространственную память, сравнение чисел (определение меньшего и большего), выполнение операций сложения, а также демонстрацию навыков общения с человеком и обучения новым трюкам.

Отдельный тест проверял понимание того, что предметы существуют независимо от наших ощущений — то есть, если палочка исчезает из поля зрения, это не означает, что она перестала существовать. (Исследователи не учитывали возможность, что среди воронов могут быть поклонники солипсизма.)

Вороны проходили тесты в возрасте четырёх, восьми, двенадцати и шестнадцати месяцев. В статье, опубликованной в Scientific Reports, говорится, что результаты тестов оставались стабильными, что указывает на быстрое развитие умственных способностей обыкновенных воронов. К четырём месяцам птицы уже становятся достаточно интеллектуально развитыми, чтобы жить самостоятельно.

Действительно, в этом возрасте вороны начинают постепенно становиться более независимыми от своих родителей.

Исследователи также сравнили результаты тестов воронов с аналогичными тестами у шимпанзе и орангутанов. Выяснилось, что в целом умственные способности молодых воронов сопоставимы с таковыми у взрослых обезьян, за исключением пространственной памяти, которая у птиц оказалась менее развита.

Хотя вороны, участвовавшие в эксперименте, были вырощены в неволе, результаты исследования впечатляют. Даже с учётом близости к человеку, у птиц всё равно было пространство для развития.