Не стоит верить мифам о том, что кошки — это эгоистичные и безэмоциональные существа, которые не заботятся о людях.

На самом деле кошки способны дарить человеку любовь и поддержку, они очень привязываются к своим хозяевам.

Свою привязанность кошки демонстрируют по-разному, и иногда они могут постоянно следовать за своим хозяином.

Почему же кошка так себя ведет? Эксперты выделили несколько возможных причин.



Кошке нравится быть в компании человека

Она просто привязана к нему и не хочет оставлять его одного.

Если кошка долго живет в семье, она привыкает к людям и чувствует дискомфорт, когда остается без их компании. Кошке интересно наблюдать за тем, чем занят ее хозяин.

Кошка скучает

Современные люди часто очень заняты, и даже если они заводят животное, то не могут уделять ему столько времени, сколько хотелось бы.

Несмотря на то что кошки более свободолюбивые и независимые, им также нужно играть с человеком, и они хотят, чтобы их чаще гладили. Недостаточно просто купить несколько игрушек, чтобы сделать питомца счастливым.

Часто кошки приносят «добычу» своим хозяевам, громко мяукают и даже кусают человека за ноги, просто чтобы привлечь его внимание и провести время рядом.

Кошка хочет есть

Домашние питомцы быстро привыкают к распорядку дня своих хозяев и ожидают, что их будут кормить в одно и то же время. Если в миске пусто, кошка может возмутиться и сообщить о своем недовольстве.

Если кошка жалобно мяукает и не отстает от человека, возможно, стоит проверить, покормил ли хозяин свою любимицу.

Кошка заболела

К сожалению, питомцы не умеют говорить, и им бывает сложно обратить внимание человека на ухудшение своего состояния. Иногда кошка следует за человеком, потому что ждет помощи и облегчения своих страданий.

Если кошка не хочет оставаться одна, постоянно нервничает, перестает играть и становится вялой, стоит забить тревогу и отвезти ее к специалисту.