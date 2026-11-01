Исследователи изучили 10 птиц, предложив им в качестве корма хлеб, сыр и мучного червя, который является любимым лакомством соек. Червя поместили за прозрачной ширмой, и чтобы его получить, птицам нужно было подождать. Все участники эксперимента быстро поняли, что лучше подождать на червячка, чем есть доступные хлеб и сыр.

По словам доктора Алекса Шнелла, одного из авторов исследования, сойки — представители семейства корвидовых, которых часто называют пернатыми обезьянами из-за их когнитивных способностей, сопоставимых с приматами. Корвиды прячут свою пищу, чтобы сохранить её на потом, откладывая немедленное удовлетворение голода. Сойки особенно уязвимы к тому, что их запасы пищи могут быть украдены другими птицами, поэтому их самоконтроль позволяет им ждать подходящего момента, чтобы спрятать еду так, чтобы её не увидели и не услышали. Орнитологи полагают, что эти способности повлияли на эволюцию выдержки у этих птиц.

Как сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B, в ходе экспериментов птицы могли ждать червяка от пяти секунд до пяти с половиной минут. Время ожидания варьировалось у разных особей. Сойки даже отворачивались от хлеба или сыра, когда им их подавали, как бы для того, чтобы отвлечься от искушения. Подобное поведение наблюдалось у шимпанзе и человеческих детей.

Ученые также предложили соекам решить пять когнитивных задач, которые обычно используются для измерения общего интеллекта. Чем дольше птицы ждали своего червяка, тем лучше они справлялись с задачами на сообразительность.