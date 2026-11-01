У диких животных, страдающих от болезней, часто наблюдается самолечение. Это может проявляться в избавлении от паразитов: шимпанзе едят определённые растения для изгнания кишечных червей, а обезьяны капуцины используют многоножек, которые выделяют токсины, отпугивающие комаров. Городские птицы также несут в гнёзда сигаретные бычки для защиты от клещей — таких примеров множество.

Скорее всего, морские и речные животные тоже способны на самолечение с использованием подручных средств, однако их изучение представляет собой большую сложность, и поэтому информации о таком поведении меньше.

Исследователи из Гисенского университета, Цюрихского университета и Университета Штутгарта в журнале iScience сообщают, что индийские афалины могут использовать кораллы и губки Красного моря в медицинских целях.

При этом дельфины трутся не о любые кораллы и губки, а только о специфические виды. Эти организмы выделяют слизь, богатую биоактивными веществами. Образцы слизи от двух кораллов и одной губки были разделены на компоненты, и выяснилось, что оба коралла и губка выделяют ряд антибактериальных веществ, а один из кораллов также выделяет несколько гормонов. Соединения с гормональным действием могут быть полезны для лечения, например, они могут способствовать заживлению повреждённых участков кожи.

Тем не менее, на данный момент сложно утверждать, действительно ли дельфины занимаются самолечением. Чтобы подтвердить, что слизь кораллов и губок действительно помогает, необходимо сравнить состояние кожи дельфина до и после обработки слизью. Проведение такого эксперимента представляет собой сложную задачу, так как требует анализа кожи на наличие различных патогенов. Также неясно, осознают ли дельфины лечебный эффект своих действий. Они могут тереться о кораллы и губки просто из-за зуда — антимикробные вещества могут облегчить зуд, но это не обязательно означает, что дельфины лечат себя, возможно, они просто чешутся. Либо же слизь может использоваться для других целей, например, для маскировки их запаха.

Тем не менее, дельфины трутся не о любые кораллы. Кроме того, они обучаются этому поведению, наблюдая за более опытными особями. Исследователи описывают, как молодые афалины, наблюдая за взрослыми, постепенно осваивают это поведение, всё более уверенно терясь о правильные кораллы и губки. Способность дельфинов и китов учиться друг у друга не удивительна: некоторые афалины учатся у своих сородичей, как использовать губки для рытья дна, а косатки совместно обворовывают рыболовецкие снасти. Если афалины действительно подглядывают за старшими, когда те трутся об антимикробные кораллы, это может свидетельствовать о том, что это не просто рефлекторное поведение.