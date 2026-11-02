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Как кусаются змеи? 0 36

В мире животных
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как кусаются змеи?

Змеи используют ядовитые зубы для укусов.

 

Зловещий раздвоенный язычок змей, который многие воспринимают как смертоносное «жало», на самом деле является безобидным органом осязания. Яд у змей вырабатывается в железах, расположенных в височной части головы, и соединен с двумя трубчатыми зубами, которые растут в верхней челюсти.

Гадюковые и ямкоголовые змеи способны прижимать свои зубы к небу, складывая их, как лезвие перочинного ножа. У некоторых видов этих змей ядовитые зубы могут достигать длины более 4 см. При укусе они выпрямляются и выдвигаются вперед.

Ядозубный аппарат кобры значительно более примитивен. Ее зубы, расположенные глубоко в пасти, сравнительно невелики (у взрослой среднеазиатской кобры длина зубов составляет 6–7 мм). На передней стороне каждого зуба имеется продольная полоска — шов не до конца сросшегося канала, по которому стекает яд. Кобра не может наносить быстрые укусы и стремится разжевать добычу, чтобы увеличить рану и ввести больше яда, поэтому для укуса ей необходимо заранее открыть рот. Если зубы змеи изнашиваются или ломаются, на их месте вырастают новые. Иногда встречаются особи, у которых развиты как основные, так и запасные пары зубов.

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