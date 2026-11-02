Молекулы состоят из атомов, и диаметр атома измеряется долями нанометра. Поэтому молекулы, состоящие из двух-трех атомов (например, молекулы кислорода или воды), также имеют очень маленькие размеры.

Совсем иначе обстоит дело с молекулами полимеров. Они состоят из множества повторяющихся звеньев, соединенных в цепочку. Примером искусственного полимера является полиэтилен. В молекуле известной всем прозрачной пленки содержится несколько тысяч атомов, и это не предел. Существует также сверхвысокомолекулярный полиэтилен, в цепочке которого может быть порядка ста тысяч атомов. Длина такой молекулы может достигать десятых долей миллиметра.

Однако чемпионом по созданию полимеров является не химическая промышленность, а живая природа. Самая длинная молекула в мире — молекула ДНК. В человеческой ДНК содержится десятки миллиардов атомов. Длина ДНК в одной человеческой хромосоме составляет несколько сантиметров. Самая большая хромосома (если вытянуть ДНК и считать 0,3 нм на пару оснований) достигает 7,5 см.