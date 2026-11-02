По расчетам ученых, средний кит может поглотить до 4 тонн пластика за несколько месяцев.

Синие киты ежедневно проглатывают миллионы частиц микропластика во время кормления. К такому выводу пришла группа исследователей, изучавших влияние загрязнения воды пластиковыми отходами на китообразных, сообщает The Guardian.

Согласно полученным данным, за сезон нагула, который длится 3-4 месяца, одно животное может съесть до миллиарда микропластиковых фрагментов.

Вес поглощенного среднем китом пластика за этот срок оценивается в пределах от 230 килограммов до 4 тонн.

По словам ученых, усатые киты (к ним относятся синие и горбатые киты, а также финвалы) оказались крупнейшими поглотителями пластиковых отходов на планете.

Исследователи предупредили, что в сильно загрязненных районах киты могут съедать до 150 миллионов пластиковых частиц в день.

Научная работа впервые оценила объемы потребления пластика китами. Почти все полимерное загрязнение содержится в криле и рыбе, которая служит пищей этим животным.

Ученые обнаружили, что усатые киты в основном кормятся на глубине 50–250 метров, где находится больше всего микропластика.

«Мы предполагаем, что это окажет какое-то влияние, но мы не знаем точных последствий для здоровья китов», — отметила один из авторов исследования, доктор Калифорнийского государственного университета Ширел Кахане-Раппорт.

Ученая добавила, что в мире гораздо больше загрязненных океанских бассейнов, чем побережье Калифорнии, включая Северное и Средиземное моря, а также воды в Юго-Восточной Азии.