Многие владельцы домашних животных не осознают, сколько времени необходимо для отдыха их питомцам.

Например, человеку нужно не менее восьми часов для полноценного восстановления сил, а кошки могут спать до 18 часов в сутки.

Сколько времени требуется собаке

Эксперты утверждают, что здоровая взрослая собака должна спать как минимум 12 часов в сутки. Некоторые собаки могут спать до 15 часов, и это считается нормой.

Почему собака спит меньше необходимого

Если собака живет в квартире с семьей и другими питомцами, ее режим сна может варьироваться. Питомцу может быть сложно расслабиться и отдохнуть, если его постоянно отвлекают посторонние звуки.

Некоторые люди также могут будить собаку без видимой причины, что делать не рекомендуется.

Почему собака спит более 15 часов

Щенки могут спать практически весь день, что нормально для их растущего организма. Однако если взрослая собака спит больше обычного, это может указывать на определенные причины.

Собаки часто спят дольше в пасмурную погоду или из-за усталости. Длительный сон также характерен для пожилых животных. Кроме того, собаки, находящиеся в состоянии стресса, могут спать больше, а длительный отдых может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у питомца.