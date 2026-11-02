С 1 ноября по 31 марта жители и гости Юрмалы могут посещать пляжи Рижского залива вместе с собаками. Об этом сообщается на сайте самоуправления. При этом во время прогулки животное обязательно должно находиться на поводке.

С 1 апреля по 31 октября на пляжах Юрмалы действует запрет на пребывание с домашними животными, их выгул и купание. Ограничение связано с большим количеством отдыхающих в летний сезон. Оно направлено на поддержание санитарной чистоты, соблюдение гигиенических требований, сохранение качества воды в местах для купания и обеспечение безопасности людей.

Контроль за соблюдением правил будет осуществлять Муниципальная полиция Юрмалы.

Возможность посещать пляжи с домашними животными в осенне-зимний период предусмотрена обязательными правилами самоуправления о содержании домашних животных.