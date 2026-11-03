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Почему собаки любят копать землю: интересные факты 0 128

В мире животных
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки любят копать землю: интересные факты

Многие владельцы собак замечают, что их питомцы любят копать землю, но не все знают, что стоит за этой привычкой.

 

Часто владельцы считают, что собака учуяла запах еды и пытается его найти.

Однако это не единственная причина такого поведения. Какие еще факторы могут влиять на это?

Генетическая предрасположенность

Некоторые породы собак чаще других замечены в копании ям. К таким породам относятся таксы, бигли, терьеры, хаски, маламуты, бордер-колли и австралийские овчарки.

Поиск прохлады

Если вы живете в частном доме, важно создать комфортное место для отдыха собаки в жаркое время года.

В противном случае, собака может пытаться охладиться, копая ямы в земле.

Любопытство

Некоторые собаки очень любопытны и занимаются копанием просто из интереса. Владельцам стоит уделять больше внимания досугу таких собак.

Иногда собаки начинают копать из-за скуки.

Попытка бегства

Если собаке становится скучно находиться во дворе, она может начать копать, готовясь к побегу.

Владельцам следует больше гулять с питомцами, чтобы расширить их кругозор и предоставить новые впечатления.

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