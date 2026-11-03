Многие владельцы собак замечают, что их питомцы любят копать землю, но не все знают, что стоит за этой привычкой.
Часто владельцы считают, что собака учуяла запах еды и пытается его найти.
Однако это не единственная причина такого поведения. Какие еще факторы могут влиять на это?
Генетическая предрасположенность
Некоторые породы собак чаще других замечены в копании ям. К таким породам относятся таксы, бигли, терьеры, хаски, маламуты, бордер-колли и австралийские овчарки.
Поиск прохлады
Если вы живете в частном доме, важно создать комфортное место для отдыха собаки в жаркое время года.
В противном случае, собака может пытаться охладиться, копая ямы в земле.
Любопытство
Некоторые собаки очень любопытны и занимаются копанием просто из интереса. Владельцам стоит уделять больше внимания досугу таких собак.
Иногда собаки начинают копать из-за скуки.
Попытка бегства
Если собаке становится скучно находиться во дворе, она может начать копать, готовясь к побегу.
Владельцам следует больше гулять с питомцами, чтобы расширить их кругозор и предоставить новые впечатления.
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