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Исследование: зачем рыбы смотрят на дно во время плавания 0 58

В мире животных
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: зачем рыбы смотрят на дно во время плавания

Речные рыбы, как и люди, смотрят под ноги при движении. Это поведение было изучено международной командой ученых и описано в журнале Current Biology.

 

Ученые подтвердили, что рыбы обращают внимание на дно водоема, и выяснили, почему это важно. Это адаптивное поведение, выработавшееся в ходе эволюции, помогает рыбам стабилизировать свое положение в потоке воды, особенно когда они плывут против течения. В противном случае их может унести.

Чтобы оставаться на месте в движущейся воде, рыбе необходимо понимать свое местоположение в каждый момент времени. Если ориентироваться на других рыб или предметы, которые движутся вместе с течением, у рыбы может возникнуть ложное ощущение, что она тоже движется.

В то же время, речное дно, покрытое неподвижными ориентирами, такими как камешки и водоросли, позволяет рыбе получать более точную информацию о направлении и скорости своего движения.

Ведущий автор исследования Эмма Александер из Северо-Западного университета (США) привела аналогию: «Представьте, что вы находитесь в вагоне поезда, который стоит на станции. Когда соседний состав начинает движение, вам кажется, что ваш поезд тоже тронулся».

«Это обманчивое впечатление настолько реально, что оно подавляет сигналы от органов чувств, которые говорят вам, что вы на месте. То же самое происходит и с рыбами», — говорит Эмма Александер, доцент Северо-Западного университета.

Выводы Александер и ее коллег были получены в результате изучения поведения аквариумной рыбки данио-рерио в ее естественной среде обитания — небольших речках в Индии.

Ученые использовали роборуку с дистанционным управлением для погружения видеокамеры, способной поворачиваться на 360 градусов, в речную воду, что позволило им в реальном времени наблюдать за движениями рыб.

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