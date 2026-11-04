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Кошки как свидетели преступлений: новое исследование 0 75

В мире животных
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошки как свидетели преступлений: новое исследование

Судмедэксперты и ученые из Австралии представили результаты исследования, в котором домашние кошки рассматриваются как потенциальные свидетели преступлений. Хотя их нельзя допросить, ученые предполагают, что с них можно собрать генетические улики. На кошках, даже лысых, присутствует ДНК людей, которые находились рядом.

 

Человек оставляет свою ДНК повсюду в виде клеток кожи и волос. Чтобы «наследить», достаточно просто пройти рядом с кошкой. Команда ученых и опытного следователя решила выяснить, смогут ли они извлечь читаемую ДНК людей с домашних кошек.

Эксперимент проводился с участием 20 животных из 15 семей. В их домах собирали образцы ДНК у всех жильцов и дважды брали мазок у каждой кошки. Участники также заполняли анкеты о повседневном поведении и привычках своих питомцев, включая частоту их поглаживания.

В 80% образцов кошачьих мазков была обнаружена человеческая ДНК. Удалось хорошо идентифицировать 70% профилей. При этом несущественным оказалось, как давно кошка контактировала с человеком или какая у нее длина шерсти. Она все равно сохраняла следы присутствия людей.

Большая часть распознанных генетических профилей принадлежала хозяевам домов и членам семей участников. Однако у шести кошек были обнаружены неизвестные ДНК человека. Две из них контактировали с маленьким ребенком, у которого не брали образцы на анализ. Происхождение еще четырех образцов осталось неясным.

Ни в одном доме не было чужих посетителей как минимум два дня до взятия мазков. Это также может свидетельствовать о том, что кошки способны длительное время сохранять на себе следы ДНК.

Точный механизм передачи генетических следов кошкам и их сохранение предстоит выяснить. Это исследование стало первым, где изучалось, как домашние животные могут способствовать идентификации людей рядом через ДНК.

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