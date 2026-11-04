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Почему важно играть с кошкой каждый день: 5 причин от экспертов 0 14

В мире животных
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему важно играть с кошкой каждый день: 5 причин от экспертов

Многие владельцы не находят времени для ежедневной игры с кошкой, что является серьезной ошибкой.

 

Игра может оказывать положительное влияние на ментальное и физическое здоровье кошки, утверждают эксперты. Почему стоит уделять время играм с питомцем каждый день?

Контроль веса

Некоторые владельцы радуются, видя упитанного питомца, считая лишний вес даже преимуществом. Однако важно понимать, что ожирение может привести к серьезным проблемам со здоровьем и преждевременному летальному исходу.

Регулярные игры могут стать отличной физической нагрузкой для домашней кошки, что поможет контролировать ее вес.

Развитие интеллекта

Животным также необходимы занятия для развития мозга, что очень полезно для них. Игры помогают кошке сосредоточиться на мыслительных процессах.

Таким образом, питомец получает необходимую интеллектуальную нагрузку.

Укрепление отношений с владельцем

Некоторые люди живут с кошками, как будто они просто соседи по квартире. Если вы хотите построить настоящие отношения с вашим питомцем, начните играть с ним каждый день.

Безопасная альтернатива охоте

Домашние кошки сохраняют свои инстинкты, одним из которых является охота. Выпускать питомца на улицу для охоты может быть опасно.

Подвижные игры станут отличной и безопасной альтернативой.

Поддержка ментального здоровья

Некоторые ошибочно полагают, что кошкам нравится спать целыми днями. На самом деле у животных нет выбора, и из-за этого некоторые кошки становятся вялыми и депрессивными.

Регулярные игры помогут восстановить ментальное здоровье вашего питомца.

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