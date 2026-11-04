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Стали бежать, перепрыгивать через ограду - на военных учениях в Латвии пострадали коровы 0 171

В мире животных
Дата публикации: 04.11.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: коровы
ФОТО: Unsplash.com

После военных учений «Namejs» на одной из ферм в Латвии коровы получили травмы, об этом сообщила организация Zootēka, обратив внимание на безопасность сельскохозяйственных животных во время военных манёвров.

Состояние одной из коров оценивается как критическое, сообщает Zootēka, опубликовав видео, снятое NojumeLV. У другого животного после пережитого стресса и травматического происшествия снизились надои молока.

По словам хозяина фермы, военные маневры проходили совсем недалеко от коровника и когда начали стрелять, животные испугались в спешке и в стрессе начали перепрыгивать через ограду. Некоторые животные в давке получили травмы, а одно придется ликвидировать из-за неизлечимого увечья.

В организации подчёркивают, что военные учения необходимы для обеспечения безопасности страны, однако при их проведении важно учитывать и животных, которые находятся поблизости.

Внезапные громкие звуки, взрывы и шум военной техники могут сильно напугать скот, вызвать панику и привести к травмам.

Представители Zootēka надеются, что Национальные вооружённые силы Латвии изучат произошедшее и объяснят, какие меры принимаются для защиты животных во время военных тренировок.

По мнению организации, необходимо заранее оценивать возможные последствия учений для расположенных поблизости ферм и по возможности снижать негативное воздействие шума и других факторов на животных.

«Военные учения необходимы для нашей безопасности. Однако организовывать их следует с учётом также животных, которые живут поблизости», — отмечают представители организации.

В Zootēka рассчитывают, что произошедший случай станет поводом для дополнительного обсуждения мер безопасности и защиты сельскохозяйственных животных во время военных манёвров.

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#сельское хозяйство #Латвия #защита животных
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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