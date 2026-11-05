Каждый домашний питомец имеет свои особенности характера.

Некоторые коты категорически отказываются от купания, в то время как другие с удовольствием стоят под струей воды.

К сожалению, второй вариант является скорее исключением, так как большинство кошек имеют врожденный страх перед водой.

Чтобы избежать стресса для животного и обеспечить безопасность во время купания, следуйте приведенному ниже плану действий.

1. Обязательно пригласите помощника – это сделает процесс быстрее и безопаснее.

2. Старайтесь действовать максимально быстро. Каждая минута под душем кажется коту вечностью, поэтому заранее подготовьте все необходимые принадлежности для купания.

3. Поглаживайте питомца, когда он находится в наполненном водой тазике или ванне. Подбадривайте его ласковыми словами.

4. Удерживайте животное в нужном положении, ухватив за холку. Поглаживания может выполнять ваш помощник.

5. Даже если кот начинает паниковать и издавать громкие звуки, не прекращайте мытье – обязательно смойте шампунь до конца.