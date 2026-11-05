Собаки способны по запаху различать, когда человек спокоен, а когда испытывает стресс, что было установлено сотрудниками Университета Королевы в Белфасте.

В ходе исследования ученые обучали собак различать запахи людей в состоянии стресса и без него. Для эксперимента были выбраны тридцать шесть некурящих добровольцев, которых попросили перед тестом ничего не есть и не пить. Им предстояло выполнить сложное арифметическое задание, что является одним из стандартных способов вызвать стресс.

Уровень стресса участников определялся по показателям кровяного давления и сердечного ритма. Перед и после выполнения задания у них брали образцы пота и выдыхаемого воздуха, которые затем давали понюхать собакам. Животные обучались различать запахи, получая за правильные ответы вкусные угощения. В результате собаки научились отличать запах стресса с вероятностью в среднем 93,75%.

Однако это не означает, что любая собака автоматически понимает, испытывает ли человек стресс. Эксперимент показал, что собаки могут различать запахи покоя и стресса, но вопрос о том, понимают ли они, что запах стресса связан с беспокойством, страхом или злостью, остается открытым.

Собаки живут рядом с людьми достаточно долго и, вероятно, могут сопоставлять запахи с поведением, делая выводы о психическом состоянии человека. Тем не менее, подопытных собак специально обучали различать запах стресса. Неизвестно, насколько обычные собаки склонны учиться этому самостоятельно, хотя многие владельцы собак утверждают, что их питомцы понимают чувства человека, как по запаху, так и по другим признакам.