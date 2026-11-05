Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как собаки распознают стресс 0 82

В мире животных
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как собаки распознают стресс

Собаки способны по запаху различать, когда человек спокоен, а когда испытывает стресс, что было установлено сотрудниками Университета Королевы в Белфасте.

 

В ходе исследования ученые обучали собак различать запахи людей в состоянии стресса и без него. Для эксперимента были выбраны тридцать шесть некурящих добровольцев, которых попросили перед тестом ничего не есть и не пить. Им предстояло выполнить сложное арифметическое задание, что является одним из стандартных способов вызвать стресс.

Уровень стресса участников определялся по показателям кровяного давления и сердечного ритма. Перед и после выполнения задания у них брали образцы пота и выдыхаемого воздуха, которые затем давали понюхать собакам. Животные обучались различать запахи, получая за правильные ответы вкусные угощения. В результате собаки научились отличать запах стресса с вероятностью в среднем 93,75%.

Однако это не означает, что любая собака автоматически понимает, испытывает ли человек стресс. Эксперимент показал, что собаки могут различать запахи покоя и стресса, но вопрос о том, понимают ли они, что запах стресса связан с беспокойством, страхом или злостью, остается открытым.

Собаки живут рядом с людьми достаточно долго и, вероятно, могут сопоставлять запахи с поведением, делая выводы о психическом состоянии человека. Тем не менее, подопытных собак специально обучали различать запах стресса. Неизвестно, насколько обычные собаки склонны учиться этому самостоятельно, хотя многие владельцы собак утверждают, что их питомцы понимают чувства человека, как по запаху, так и по другим признакам.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование: зачем рыбы смотрят на дно во время плавания
Изображение к статье: Почему важно играть с кошкой каждый день: 5 причин от экспертов
Изображение к статье: Почему собаки любят копать землю: интересные факты
Изображение к статье: Как кусаются змеи?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Хорошее настроение осенью.
Люблю!
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Самолёт ирландской авиакомпании Aer Lingus
ЧП и криминал
Изображение к статье: Нужно ли материально помогать взрослым детям?
Люблю!
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: В немецком Бремене открылась необычная художественная выставка, главными героями которой стали таксы
Культура &
Изображение к статье: Хорошее настроение осенью.
Люблю!
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Самолёт ирландской авиакомпании Aer Lingus
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео