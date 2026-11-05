Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Общие черты пчёл и грозовых туч 0 28

В мире животных
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Общие черты пчёл и грозовых туч

Сотрудники Бристольского университета обнаружили неожиданный скачок электрического заряда в атмосфере в ясный день, причиной которого стал рой пчёл.

 

Пчелиный рой и грозовая туча имеют схожие характеристики электричества.

Известно, что насекомые обладают электрическим зарядом, но исследование, опубликованное в iScience, показало, что плотность заряда пчелиного роя может достигать 1000 Вольт на метр.

Эта же плотность заряда наблюдается у грозовых туч, однако стоит отметить, что даже самая маленькая грозовая туча значительно больше любого пчелиного роя, поэтому молнии от пчёл ожидать не стоит — они могут лишь жалить. Хотя можно представить, что когда-нибудь появится пчелиный сверхрой, способный поражать молниями, но самим пчёлам от этого вряд ли будет хорошо.

Причины наличия электрического заряда у насекомых пока не совсем ясны, но можно предположить, что это помогает им ориентироваться в пространстве, находить пищу и общаться друг с другом.

Например, известно, что шмели способны чувствовать электрическое поле цветков: они имеют положительный заряд, в то время как цветки обычно отрицательны. При приближении шмеля к цветку его волоски начинают вибрировать, и по этим вибрациям шмели могут оценить, стоит ли тратить время на данный цветок.



×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему важно играть с кошкой каждый день: 5 причин от экспертов
Изображение к статье: Почему собаки любят копать землю: интересные факты
Изображение к статье: Как кусаются змеи?
Изображение к статье: Какая молекула является самой большой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мелания и Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Как собаки распознают стресс
В мире животных
Изображение к статье: Как правильно хранить бананы, чтобы они оставались желтыми и твердыми 16 дней
Дом и сад
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: яблоки
Наша Латвия
Изображение к статье: Добавьте яблоко в сырники для улучшения вкуса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мелания и Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Как собаки распознают стресс
В мире животных
Изображение к статье: Как правильно хранить бананы, чтобы они оставались желтыми и твердыми 16 дней
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео