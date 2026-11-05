Сотрудники Бристольского университета обнаружили неожиданный скачок электрического заряда в атмосфере в ясный день, причиной которого стал рой пчёл.

Пчелиный рой и грозовая туча имеют схожие характеристики электричества.

Известно, что насекомые обладают электрическим зарядом, но исследование, опубликованное в iScience, показало, что плотность заряда пчелиного роя может достигать 1000 Вольт на метр.

Эта же плотность заряда наблюдается у грозовых туч, однако стоит отметить, что даже самая маленькая грозовая туча значительно больше любого пчелиного роя, поэтому молнии от пчёл ожидать не стоит — они могут лишь жалить. Хотя можно представить, что когда-нибудь появится пчелиный сверхрой, способный поражать молниями, но самим пчёлам от этого вряд ли будет хорошо.

Причины наличия электрического заряда у насекомых пока не совсем ясны, но можно предположить, что это помогает им ориентироваться в пространстве, находить пищу и общаться друг с другом.

Например, известно, что шмели способны чувствовать электрическое поле цветков: они имеют положительный заряд, в то время как цветки обычно отрицательны. При приближении шмеля к цветку его волоски начинают вибрировать, и по этим вибрациям шмели могут оценить, стоит ли тратить время на данный цветок.





