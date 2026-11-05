Зимой некоторые животные, такие как кроты, не впадают в спячку, а продолжают жить, что требует от них особых адаптаций.

Некоторые насекомоядные, такие как многозубки, бурозубки и кроты, зимой продолжают вести активный образ жизни. Однако для этого им необходимо адаптироваться, так как обмен веществ у них очень интенсивный, и для выживания в холодные месяцы требуется определённая стратегия.

В этом процессе используются жировые запасы, а также происходят изменения в организме. Например, у обыкновенных землероек зимой наблюдается уменьшение черепа с мозгом. Аналогичные изменения происходят и у карликовых многозубок: одна из зон коры мозга зимой уменьшается почти на треть, но летом мозг восстанавливается.

Недавние исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, показывают, что европейские кроты также теряют часть объёма мозга зимой: их череп уменьшается на 11% к ноябрю. Это связано не с тем, что они питаются своим мозгом, а с необходимостью снизить энергетические расходы — меньший мозг требует меньше энергии.

В отличие от них, иберийские кроты, обитающие в Испании, не испытывают изменений в черепе, так как у них нет зимнего холода, а голодный сезон у них приходится на лето. Таким образом, уменьшение черепа у европейских кротов связано с зимними холодами, тогда как иберийские кроты остаются в комфортных условиях и не нуждаются в таких адаптациях.





