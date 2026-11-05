Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Особенности зимовки кротов 0 58

В мире животных
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Особенности зимовки кротов

Зимой некоторые животные, такие как кроты, не впадают в спячку, а продолжают жить, что требует от них особых адаптаций.

 

Некоторые насекомоядные, такие как многозубки, бурозубки и кроты, зимой продолжают вести активный образ жизни. Однако для этого им необходимо адаптироваться, так как обмен веществ у них очень интенсивный, и для выживания в холодные месяцы требуется определённая стратегия.

В этом процессе используются жировые запасы, а также происходят изменения в организме. Например, у обыкновенных землероек зимой наблюдается уменьшение черепа с мозгом. Аналогичные изменения происходят и у карликовых многозубок: одна из зон коры мозга зимой уменьшается почти на треть, но летом мозг восстанавливается.

Недавние исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, показывают, что европейские кроты также теряют часть объёма мозга зимой: их череп уменьшается на 11% к ноябрю. Это связано не с тем, что они питаются своим мозгом, а с необходимостью снизить энергетические расходы — меньший мозг требует меньше энергии.

В отличие от них, иберийские кроты, обитающие в Испании, не испытывают изменений в черепе, так как у них нет зимнего холода, а голодный сезон у них приходится на лето. Таким образом, уменьшение черепа у европейских кротов связано с зимними холодами, тогда как иберийские кроты остаются в комфортных условиях и не нуждаются в таких адаптациях.



×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: коровы Иконка видео
Изображение к статье: Кошки как свидетели преступлений: новое исследование
Изображение к статье: Исследование: зачем рыбы смотрят на дно во время плавания
Изображение к статье: Почему важно играть с кошкой каждый день: 5 причин от экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Хакеры научились портить продукты в супермаркетах.
Бизнес
Изображение к статье: съемка кино
Культура &
Изображение к статье: Судно Fitburg.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Можно ли есть макароны при похудении: сколько и какие
Еда и рецепты
Изображение к статье: Вантовый мост
Наша Латвия
Изображение к статье: Поджог за деньги
В мире
Изображение к статье: Хакеры научились портить продукты в супермаркетах.
Бизнес
Изображение к статье: съемка кино
Культура &
Изображение к статье: Судно Fitburg.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео