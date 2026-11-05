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Почему муравьи превосходят птиц, но пока не достигают уровня человека 0 67

В мире животных
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему муравьи превосходят птиц, но пока не достигают уровня человека

На планете обитает двадцать квадриллионов муравьёв.

 

Идея подсчитать количество муравьёв пришла в голову учёным из Университета Гонконга и Университета Вюрцбурга. Если перевести эти двадцать квадриллионов в углерод, то получится двенадцать мегатонн — возможно, это более наглядно.

По биомассе муравьёв на Земле больше, чем птиц и млекопитающих вместе взятых, исключая людей. Муравьи составляют 20% от биомассы людей.

Мировую численность муравьёв исследователи получили, анализируя данные примерно полутысячи статей, посвящённых количеству муравьёв в различных экосистемах.

Очевидно, что посчитав муравьёв на определённом участке леса или в городе, можно экстраполировать результаты на весь город или лес. Муравьёв нет только в Антарктиде и Арктике, но на остальной территории они распределены очень неоднородно. Логично предположить, что больше всего их в тропических зонах, а в лесах их больше, чем в городах.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

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