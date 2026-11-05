Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему тунцы чешутся об акул 0 64

В мире животных
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему тунцы чешутся об акул

Представьте, что вы — тунец, и у вас вдруг зачесался глаз или бок. Как же почесаться, если у вас нет рук?

 

Тунцы нашли решение: как сообщают сотрудники Университета Западной Австралии, они чешутся об акул.

У акул и их родичей, скатов, чешуя особенная, отличающаяся от чешуи других рыб — каждая чешуйка заканчивается зубцом, направленным назад. Эта чешуя называется плакоидной и отчасти напоминает мягкую наждачную бумагу. Потёревшись об неё, рыбы могут не только облегчить зуд, но и избавиться от паразитов.

Исследователи наблюдали за рыбами с помощью подводных камер в трёх океанах — Тихом, Индийском и Атлантическом. Тунцы чесались об акулу мако, синюю акулу и шёлковую акулу; чесались не только тунцы, но и другие крупные рыбы. Те, кто решал почесаться об акулу, были достаточно большими, что объясняет, почему акуле проще догнать и справиться с добычей, которая меньше её самой. Сеансы чесания проходили быстро: рыбы подплывали к акуле сзади, быстро тыкались в её хвост или бок и стремительно уплывали.

При этом разные виды рыб чесались по-разному: например, тунцы предпочитали хвостовой плавник акулы, в то время как радужные макрели не имели предпочтений, об что чесаться.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Общие черты пчёл и грозовых туч
Изображение к статье: коровы Иконка видео
Изображение к статье: Кошки как свидетели преступлений: новое исследование
Изображение к статье: Исследование: зачем рыбы смотрят на дно во время плавания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему муравьи превосходят птиц, но пока не достигают уровня человека
В мире животных
Изображение к статье: Хакеры научились портить продукты в супермаркетах.
Бизнес
Изображение к статье: съемка кино
Культура &
Изображение к статье: Судно Fitburg.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Особенности зимовки кротов
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли есть макароны при похудении: сколько и какие
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему муравьи превосходят птиц, но пока не достигают уровня человека
В мире животных
Изображение к статье: Хакеры научились портить продукты в супермаркетах.
Бизнес
Изображение к статье: съемка кино
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео