Представьте, что вы — тунец, и у вас вдруг зачесался глаз или бок. Как же почесаться, если у вас нет рук?

Тунцы нашли решение: как сообщают сотрудники Университета Западной Австралии, они чешутся об акул.

У акул и их родичей, скатов, чешуя особенная, отличающаяся от чешуи других рыб — каждая чешуйка заканчивается зубцом, направленным назад. Эта чешуя называется плакоидной и отчасти напоминает мягкую наждачную бумагу. Потёревшись об неё, рыбы могут не только облегчить зуд, но и избавиться от паразитов.

Исследователи наблюдали за рыбами с помощью подводных камер в трёх океанах — Тихом, Индийском и Атлантическом. Тунцы чесались об акулу мако, синюю акулу и шёлковую акулу; чесались не только тунцы, но и другие крупные рыбы. Те, кто решал почесаться об акулу, были достаточно большими, что объясняет, почему акуле проще догнать и справиться с добычей, которая меньше её самой. Сеансы чесания проходили быстро: рыбы подплывали к акуле сзади, быстро тыкались в её хвост или бок и стремительно уплывали.

При этом разные виды рыб чесались по-разному: например, тунцы предпочитали хвостовой плавник акулы, в то время как радужные макрели не имели предпочтений, об что чесаться.