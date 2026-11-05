Кошка, прирученная около 9500 лет назад, является самым распространенным домашним животным в мире.

Существует известная поговорка о том, что у кошки несколько жизней, в зависимости от теории их семь или девять. К сожалению, это всего лишь миф.

Средняя продолжительность жизни кошки составляет 14-17 лет, согласно данным экспертов.

Благодаря развитию ветеринарии эти цифры постоянно увеличиваются.

На продолжительность жизни кошек влияет множество факторов: от окружающей среды, в которой они живут, до качества ветеринарной помощи и питания.

Также статистика учитывает генетическую предрасположенность и состояние здоровья, ослабленное болезнями или инфекциями.

Окружающая среда

Кошек можно разделить на тех, кто живет в дикой природе, и тех, кто обитает в домах.

Не трудно заметить, что животные, живущие на улице и преодолевающие большие расстояния, подвержены большему риску несчастных случаев и нападений со стороны других животных.

Кроме того, они могут стать жертвами ядов или аэрозолей, используемых на растениях.

Что касается домашних кошек, то главной угрозой, сокращающей их жизнь, является распространенное заболевание — ожирение.

Это связано с недостатком физических упражнений и неправильным питанием, часто превышающим суточную норму.

Родословная

По статистике, беспородные кошки, находящиеся под присмотром человека, имеют наибольшую продолжительность жизни, достигая 20 лет и более!

Их генетика часто менее подвержена заболеваниям, чем у чистопородных животных, что в сочетании с хорошим уходом позволяет им жить долго и без болезней.

Среди чистокровных кошек выделяются сиамские и русские голубые, средняя продолжительность жизни которых составляет 15-20 лет.

Ветеринарная помощь

Если вы хотите, чтобы ваш домашний друг дожил до старости, важно обеспечить ему соответствующую ветеринарную профилактику.

Перед покупкой или усыновлением животного стоит найти хорошего ветеринара, который позаботится о его здоровье.

Противопаразитарная профилактика и прививки помогут вашему питомцу дожить до глубокой старости. Защитите его от всех видов клещей, блох и вшей.

Регулярные обследования раз в год позволят своевременно выявить серьезные заболевания.

Также стоит рассмотреть возможность стерилизации кошки, что защитит самок от заболеваний, таких как пиометра и рак молочной железы, а самцов — от драк за внимание самок.

Помните, что лучше предотвратить болезни, чем лечить их последствия. Заботьтесь о своем коте, и он будет с вами долгие годы!