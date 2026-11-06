Наличие собаки в доме, начиная с щенячьего возраста, подразумевает необходимость обучения её правилам поведения. Важно объяснить, где можно сходить в туалет, какие существуют ограничения в доме и как она должна вести себя как внутри, так и снаружи по отношению к другим собакам и домашним животным.

С первого дня собака становится членом семьи, и у неё должно быть своё место в доме.

Здоровье собаки должно быть приоритетом для её владельца. Это включает не только регулярные визиты к ветеринару, как отмечают эксперты.

1. Важность прогулок

Каждой собаке, независимо от породы и размера, необходимо выходить на улицу не менее трех раз в день. Это важно не только для гигиены, но и для того, чтобы животное не оставалось взаперти весь день. Прогулки позволяют собакам отвлечься, почувствовать новые запахи и психологически стимулируют их после долгого времени в помещении.

Прогулки и времяпрепровождение с хозяином приносят много преимуществ для физического и психического здоровья собаки. Недостаток физических упражнений может привести к ожирению и плохому поведению, так как у собаки не будет возможности направить накопленную энергию.

Даже если вы гуляете с собакой три раза в день, она может набирать вес. Лишний вес может быть опасен для здоровья животного и мешает ему нормально двигаться.

2. Контроль питания

Одна из причин набора веса может заключаться в том, что собака ест больше, чем нужно. Важно ориентироваться на её голод и кормить её в соответствии с необходимым количеством пищи. Собаки по своей природе охотники, и они могут съедать больше, чем требуется, если им предоставлена возможность.

Когда собака живет как домашнее животное, не стоит полагаться на её голод как на ориентир, так как она может есть неограниченное количество раз, что может навредить её организму.

Не все собаки едят с одинаковым аппетитом, но контроль за количеством пищи зависит от владельца. Большинство специализированных кормов для собак имеют рекомендации по количеству корма в зависимости от размера и веса животного. Ветеринар может порекомендовать специальную диету.

Также не стоит кормить собаку пищей, предназначенной для людей, так как она не содержит необходимых витаминов и питательных веществ, что может вызвать дискомфорт и привести к избыточному весу.

3. Спорт через игру

Прогулки с собакой три раза в день важны для её здоровья, но они должны быть активными и продолжительными. Можно посетить парк с игрушками или открытую площадку, где собака сможет бегать.

Если здоровье хозяина позволяет, можно заниматься спортом вместе с собакой: бегать, кататься на коньках или велосипеде. Важно научить собаку правильно бегать, чтобы избежать несчастных случаев.

Если собака раньше вела малоподвижный образ жизни, стоит постепенно вводить физическую активность и следовать рекомендациям ветеринара, чтобы помочь ей похудеть и стать более здоровой и счастливой.