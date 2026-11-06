Кошки выражают свои эмоции с помощью хвоста, и это особенно заметно, когда они испуганы. Как именно это происходит?

Это может показаться забавным, но кошка с распушенным хвостом пытается выглядеть больше, чтобы напугать своего противника, например, собаку. Даже если реальной угрозы нет, например, если она просто услышала, как вы разбили стакан, кошка все равно инстинктивно готова к защите. Это связано с тем, что коты не находятся на вершине пищевой цепи и должны быть всегда настороже.

Как это происходит?

Хвост кошки распушается, когда сокращаются мышцы кожи в области основания волоса, реагируя на гормональные сигналы симпатической нервной системы. Иногда шерсть на спине кошки также поднимается вместе с хвостом. Однако не все кошки распушают хвост в неожиданных ситуациях.

Этот процесс называется «пилоэрекцией» или «гусиной кожей». Он наблюдается не только у кошек, но и у некоторых птиц, которые раздуваются при встрече с врагом или угрозой. Ученые считают, что многие животные используют пилоэрекцию, так как это позволяет создать иллюзию опасности без необходимости вступать в бой, что может привести к травмам.